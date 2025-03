Nogueras, ante la negativa de Podemos al acuerdo PSOE-Junts: "Deberían dejar de quejarse por todo y hacer propuestas"

Insta a la formación morada a leerse el pacto y se muestra convencida de que finalmente votarán que 'sí'

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reprochado a Podemos que se "quejan por todo" y les ha reclamado que hagan propuestas, después de que la formación morada haya insistido en su negativa a apoyar el acuerdo suscrito entre socialistas y posconvergentes para la delegación de competencias de migración a Cataluña.

"Creo que Podemos en este caso debería dejar de quejarse ya tanto por todo y empezar a hacer propuestas concretas", ha respondido al ser preguntada en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, recogida por Europa Press, sobre la exigencia de Podemos de que se apruebe una iniciativa para regularizar a 700.000 migrantes para sentarse a hablar de la cesión de competencias a Cataluña.

Nogueras se ha mostrado sorprendida de que en el Congreso "se presentan iniciativas cada semana" que "no están trabajadas, no tienen un contexto o no están hechas con un gran angular, con perspectiva detallada, trabajada, con rigor, con datos". En su opinión, es "imprescindible" que se presenten propuestas "con un mínimo" de rigor, que es "lo que se merece la gente", aunque no ha apuntado a nadie en concreto.

Dicho esto, ha asegurado que Junts lo negocia "todo", pero que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar migrantes y que pide Podemos ya se votó que no. Además, se ha mostrado convencida de que los de Ione Belarra votarán que sí a que "Cataluña tenga más poder" para hacer frente "a un tema que preocupa a mucha gente", como la gestión de las oficinas de Extranjería.

