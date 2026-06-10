El Notariado y la Policía Nacional refuerzan su colaboración en la lucha contra de la delincuencia económica

El comisario general de la Policía Judicial, Luis Fernando Pascual Grasa, y la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, en la I Jornada Consejo General del Notariado–Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y el Consejo General del Notariado han celebrado este miércoles la 'I Jornada del Consejo General del Notariado-Polícia Nacional: Interacción en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo', con el objetivo de reforzar la cooperación entre ambas instituciones frente a la delincuencia económica y financiera.

El acto, celebrado en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), ha reunido a los responsables de ambas instituciones con el fin de analizar los mecanismos que permiten prevenir, detectar e investigar delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal o la corrupción.

En la inauguración ha participado Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y decana del Colegio Notarial de Madrid, junto a Luis Fernando Pascual Grasa, comisario general de Policía Judicial.

Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, y Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN, han explicado por qué uno de los principales instrumentos de esta colaboración es el OCP, creado en 2005 para canalizar y reforzar la cooperación de los notarios con las autoridades judiciales y policiales.

Desde su constitución en 2005 y hasta finales de 2025, el OCP ha respondido a más de 415.000 requerimientos de información y ha atendido casi 200.000 solicitudes de documentación.

UNA COLABORACIÓN ESTRATÉGICA

Los participantes en esta I jornada han defendido que la colaboración constituye una herramienta estratégica para proteger la integridad del sistema económico y financiero, así como para reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos.

Asimismo, los responsables de ambas instituciones han analizado el papel preventivo que desempeñan los notarios y las herramientas que ponen a disposición del cuerpo policial para facilitar sus investigaciones.

En este sentido, han destacado la necesidad de fortalecer los canales de intercambio de información y de profundizar en la cooperación operativa ante fenómenos delictivos cada vez más sofisticados y transnacionales.

La jornada ha concluido con una mesa redonda dedicada a compartir experiencias y analizar los retos futuros de la colaboración frente a nuevas amenazas vinculadas a la criminalidad económica y financiera.

En la clausura, Manuel Seda, vicepresidente del CGN y Decano del Colegio Notarial de Andalucía, y Fernando Alonso, jefe de la UCDEF, han destacado el papel de ambas instituciones en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que ha sido reconocido por organismos nacionales e internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el SEPBLAC y el Consejo de la Unión Europea.