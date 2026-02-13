El nuevo embajador de EEUU presentará el miércoles sus cartas credenciales al Rey

Archivo - El Rey Felipe VI durante el acto de entrega de Cartas Credenciales, en el Palacio Real de Madrid, a 30 de abril de 2025, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, presentará el próximo miércoles ante el Rey Felipe VI los documentos que le acreditan como representante de la Administración de Donald Trump, según ha informado Zarzuela.

León será uno de los siete embajadores que presenten cartas credenciales en la tradicional ceremonia en el Palacio Real que viene celebrándose prácticamente sin cambios desde el siglo XVIII.

El embajador estadounidense, que juró su cargo ante el secretario de Estado, Marco Rubio, este miércoles, llegará a España el próximo martes y ese mismo día se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, según han indicado fuentes conocedoras de la agenda de León.

Por norma general, suelen ser seis los embajadores que en cada ocasión presentan sus cartas credenciales al Rey, si bien en la primera de estas ceremonias que se celebró este año, el pasado 12 de enero, también fueron siete, incluida la nueva embajadora ucraniana. En ese caso, los siete embajadores pudieron asistir el 23 de enero a la recepción al cuerpo diplomático que ofrece Felipe VI.

Lo habitual es agrupar a los nuevos embajadores a medida que van llegando a España, por lo que en algunos casos deben esperar algunas semanas antes de cumplir con este acto protocolario. En esta ocasión, León lo hará al día siguiente de su llegada a Madrid, pero cabe resaltar que Estados Unidos estaba sin embajador desde julio de 2024, cuando la anterior, Julissa Reynoso, dejó el cargo para volver a trabajar como abogada.

El nuevo embajador, un empresario de 82 años, llega a Madrid con la mente puesta en "revertir" el "gran error" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de negarse a destinar el 5% del PIB en gasto militar, a pesar de lo acordado en la cumbre de líderes de la OTAN a finales de junio en La Haya, según dijo él mismo durante su comparecencia ante la comisión de Exteriores del Senado a mediados de octubre para su confirmación en el cargo.

OTROS EMBAJADORES

León será el último de los embajadores que acudirá al Palacio Real a entregar sus cartas credenciales al Rey. El primero en hacerlo será el nuevo embajador de Haití, Wooldy Edson Louidor, tras el cual hará lo propio el embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi.

A continuación, será el turno de la nueva embajadora de Malasia, Haznah Binti Hashim, seguida del representante de Grecia, Apostolos Baltas, y del de Uruguay, Bernardo Grevier del Hoyo. El último, antes del embajador de Estados Unidos, será el nuevo enviado de Bulgaria, Todor Stoyanov.

Con todos ellos el monarca mantendrá por separado un breve encuentro una vez le hayan hecho entrega de los documentos que les acreditan como los representantes de sus respectivos países en España.