El nuevo presidente del PPE acusa a Sánchez de aliarse con el separatismo y evita valorar posibles pactos con Vox

BRUSELAS, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha denunciado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "trabaja con el separatismo" catalán, para no entrar a comentar posibles pactos del PP con Vox, cuando restan doce días para las elecciones en Andalucía.

Weber ha sido preguntado en rueda de prensa en Estrasburgo sobre la opción de llegar a acuerdos con formaciones de ultraderecha, después de que su predecesor y ex presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tachara de "capitulación" el pacto de coalición de PP y Vox en Castilla y León en marzo y lo viera un "accidente" y no la norma en España.

El recientemente elegido líder del Partido Popular Europeo ha eludido la cuestión y ha subrayado que Pedro Sánchez tiene que "contestar algunas preguntas" por sus alianzas con fuerzas independentistas.

"Sobre España hay que subrayar que Sánchez tiene que responder algunas preguntas, trabaja conjuntamente y firmemente con los movimientos separatistas que no respetan la Constitución, por lo que hay debate en España", ha asegurado.

Durante sus años en política europea, Tusk se ha caracterizado por ser crítico con las fuerzas de ultraderecha y de hecho ha vuelto a Polonia, donde ya ejerció como primer ministro, para liderar la oposición y medirse en las elecciones legislativas de 2023 a Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczynski.

De hecho, Weber ha usado el ejemplo de Tusk en Polonia o de los partidos populares de Rumanía, República Checa y los países bálticos para recalcar que el Partido Popular Europeo es la formación del "Estado de Derecho" en el continente, en oposición a fuerzas populistas de derechas.

"No son los socialistas o liberales quienes hacen esto (dar la batalla) en el centro y este de Europa, sino nosotros, como Partido Popular Europeo, y eso es lo que me enorgullece. No hay debate de que vamos a seguir haciéndolo", ha señalado el 'popular' alemán.

En este sentido, el también líder del PP en el Parlamento Europeo ha insistido en que los populares europeos cuentan con "criterios para futuras cooperaciones" con partidos a nivel europeo, para salvaguardar la defensa del Estado de Derecho.