Ocho de cada diez españoles ve a Trump como un peligro para la paz mundial, según el CIS

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez españoles considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un peligro para la paz mundial y dos de cada tres piensa también que puede poner en peligro la propia democracia de su país, a raíz sobre todo de la ofensiva contra la inmigración desplegada en el Estado de Minnesota.

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a febrero incluye varias preguntas en materia internacional siendo la política de Trump el que ocupa el mayor número de interrogantes.

Así, la mayoría de los encuestados, en concreto un 76,6%, tiene una "mala" o "muy mala" opinión del presidente estadounidense, frente a sólo un 15,7% que tiene "buena o "muy buena" referencia sobre él.

De hecho, el estudio de órgano dirigido por el sociólogo José Félix Tezanos desvela que el 79,5% de los españoles sostiene que Trump supone un peligro para la paz mundial, frente al 16,5% que considera lo contrario.

Incluso el 67,4% cree que el presidente de Estados Unidos podría poner en peligro la democracia del país a raíz de las redadas migratorias que lleva adelante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

LOS ESPAÑOLES, BASTANTE PREOCUPADOS POR LAS GUERRAS

Preguntados por la pretensión de Trump de hacerse con Groenlandia, territorio dependiente de Europa, un 76,6% de los consultados reprueba esa idea; un 11% muestra indiferencia y sólo un 2,2% la apoya.

El barómetro también incluye una pregunta relativa a la situación bélica en Oriente Próximo, que revela que un 66,2% de los españoles está "muy o bastante preocupado" por la guerra, un porcentaje algo mayor (70,7%) de los que dicen estarlo por la invasión de Rusia a Ucrania.