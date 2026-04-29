onLygal aconseja adoptar medidas de prevención y asesoramiento para tomar las mejores decisiones ante un conflicto legal

1082682.1.260.149.20260429130901 (I-D) El magistrado jubilado Pascual Ortuño, ,el director general de OnLygal, Luis Cuervo, y el abogado Ignasi Vivés, durante el encuentro informativo OnLygal ‘I Foro de la Protección Jurídica’, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de onLygal, Luis Cuervo, ha subrayado este miércoles la necesidad de adoptar medidas de prevención, formación y asesoramiento jurídico con el objetivo de tomar las mejores decisiones ante cualquier conflicto legal.

"Los ciudadanos necesitan mayor conocimiento para tomar mejores decisiones y así vamos a tener menos problemas todos", ha señalado durante un encuentro informativo organizado por Europa Press y onLygal, bajo el marco del 'I Foro de la Protección Jurídica: Necesidades y percepciones sobre las soluciones legales', junto al magistrado jubilado Pascual Ortuño y el abogado Ignasi Vivés.

Cuervo ha instado así a democratizar el acceso a la información jurídica de una forma "profesional" y de la mano de "profesionales", algo que también ha suscrito Vivés, quien ha pedido a la abogacía adaptarse a los "nuevos tiempos", asumir un rol "diferente" y "cambiar el chip" puesto que, a su juicio, el acceso a la justicia está "mal".

En este sentido, Vivés ha reconocido que la ciudadanía "no percibe que la justicia sea rápida" y que dicha percepción "es correcta", por lo que ha reivindicado "buscar una solución alternativa" antes de "iniciar un procedimiento largo y costoso".

Desde onLygal --compañía especialista en soluciones de protección jurídica y servicios legales--, su director ha mostrado su sorpresa por cómo la mayoría de la gente "no ejerce sus derechos" por "cómo está estructurada la justicia", además de por esa falta de formación.

Ante ello, Cuervo ha asegurado que hoy "es más importante que nunca ejercer nuestros derechos", si bien ha lamentado que la sociedad no es "consciente" de la importancia de sus decisiones y que, por tanto, la especialización es necesaria. "La prevención juega menos papel del que debería y vale un dinero", ha enfatizado.

En la misma línea, el magistrado ha indicado que, en su opinión, los españoles tienen una formación "alejada del derecho", y ha puesto en valor el papel del conocimiento informado en el sector de los seguros legales, así como la necesidad de incluir en las pólizas la mediación.

"Es un problema estructural, en las escuelas no se habla absolutamente de nada. El mundo del derecho es muy complejo, incluso para los que estamos en él día a día; se nos hace muy difícil", ha apuntado Vivés en referencia al desconocimiento en materia judicial.

SEGUROS DE PREVENCIÓN JURÍDICA "MÁS ACCESIBLES"

Respecto a los seguros de prevención jurídica, el director general de onLygal ha expresado que en España existe poco conocimiento sobre estos productos y que, en consecuencia, hay que "hacerlos sencillos y accesibles" para los clientes.

Preguntado sobre si este tipo de productos pueden reducir la saturación judicial en los tribunales, Vivés ha respondido afirmativamente, alegando que la contratación de un seguro es "vital" y "muy positivo".

Asimismo, ante la digitalización en el ámbito judicial, Cuervo ha aseverado que ésta "tendrá impacto" pero "no va a ser la solución"; mientras que Vivés ha admitido que, si bien "todos acudimos" a la inteligencia artificial, ésta comete errores y puede aportar información sesgada.

"Hay que ir con mucho cuidado, es una herramienta que tiene mucho peligro pero de la que debemos sacar mucho rendimiento porque tiene un potencial increíble", ha trasladado, argumentando que debe ser un instrumento complementario.

FISCALIDAD, HERENCIA Y JUBILACIÓN, PRINCIPALES PREOCUPACIONES

Los tres ponentes han hecho estas reflexiones sobre la base del Barómetro de Protección Jurídica realizado por onLygal, que revela que la fiscalidad (35%), las herencias (31%) y la jubilación (30%) son, por este orden las principales preocupaciones legales de los españoles. Completan los primeros puestos de este ránking las bajas laborales (25%), las solicitudes de ayudas de ayudas y subvenciones (23%) y la modificación de las condiciones laborales (23%).

Sin embargo, el estudio destaca que siete de cada diez ciudadanos admite que no conoce bien sus derechos y que cuando les surge cualquier conflicto legal, suele optar por una resolución informal o, directamente, por no actuar. Añade, en este sentido, que si el ciudadano pasa a la acción, el acuerdo amistoso supera, en muchos casos, la judicialización.

De acuerdo con la encuesta, las principales barreras son el coste del acceso a la justicia, la complejidad de los procesos y la tendencia de las personas a evitar problemas y estrés. De hecho, el barómetro destaca que el 41% de los consultados no acude a la justicia porque considera que su lentitud provoca que no les merezca la pena.

Con todo, la sociedad sí reconoce la utilidad del sistema judicial, pero sólo lo activa cuando cree que el beneficio a percibir compensa el coste económico o emocional, el tiempo y la complejidad.

Ante un conflicto de corte legal, la predisposición para actuar y contratar los servicios legales aumenta ante la percepción de vulnerabilidad o de riesgo, según confirma el estudio, si bien existe una brecha entre intención y acción real, dados los problemas antes mencionados.

Por último, el barómetro concluye que, para resolver dudas legales, los españoles acuden, en un primer momento, a fuentes accesibles, singularmente Internet o ahora la Inteligencia Artificial, y, en segundo, a los profesionales.