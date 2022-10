Ortega Smith, con apoyo de PP y Cs, reprueba a Pablo Iglesias por "indecente, comunista, proetarra y miserable"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, con el apoyo de PP y Cs, ha conseguido sacar adelante una primera reprobación en el Pleno de Cibeles al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias por, en palabras del anterior secretario general de Vox, "indecente, comunista, proetarra y miserable". Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto han votado en contra.

"Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde", ironizaba Iglesias en su programa de radio el pasado 28 de septiembre.

"Queremos repudiar, condenar a ese indecente exvicepresidente de Pedro Sánchez, el de la Agenda 2030, el de la coleta de Galapagar, el 'podemita' con declaraciones insidiosas que atentan a la dignidad de la Policía Municipal e insultan a todos los madrileños", ha declarado Ortega Smith.

"PERSONAS MUY RATAS"

El edil de Vox ha demandado en el Pleno apoyo a la Policía, con más medios, recursos y plantilla para pasar, a renglón seguido, a explicar que modificar su propuesta inicial --declarar persona non grata a Iglesias dado que un informe de la secretaría del Pleno argumentaba que el Ayuntamiento no tiene esa capacidad-- sirve para reprobar "a personas muy ratas e indecentes, por comunistas, proetarras, por miserables". "¡Viva la Policía Municipal!", ha terminado su primera intervención.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra la "eterna hipocresía de la izquierda y su eterna superioridad moral", para pasar a acusarles de ser "especialistas en considerar que no es delito si quien lo comete es de su ideología". "José Antonio Griñán no se llevó dinero a su bolsillo pero 680 millones... O cuando en el anterior mandato reivindicaban la figura de Alfon, un indeseable pero es de izquierda", ha condenado.

También ha destacado que condenó las palabras de Ortega Smith en una discusión en un acto público con una mujer víctima de violencia machista pero no le reprobó "porque estaba en el ejercicio de su libertad ideológica".

La diferencia es que Pablo Iglesias "se mofa, insulta y duda de la honestidad de la Policía Municipal y de la víctima de un delito por parte de una delincuente llamada Isa Serra", por lo que el exdirigente de Podemos "merece ser reprobado".

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha trasladado a Ortega Smith que "pueden reprobar una opinión pero nunca apoyaría declarar a alguien persona non grata". "Una cosa es que repruebe una opinión lesiva, injusta y otra que se censure a una persona porque dice algo que no me gusta. Nunca declararé a una persona non grata en el ejercicio de ser liberal siendo el único límite de las opiniones el de la ley", ha sostenido.

"CHOLLO PARA IGLESIAS"

Para el concejal del Grupo Mixto Luis Cueto esta proposición es un "chollo para Iglesias", persona que tampoco es de su agrado, porque se pasa de "una tontería, de una broma a darle bola, que es lo que estaba deseando". "Nos hacen perder el tiempo con una idiotez", ha declarado el edil, después de calificar de "disparate jurídico" el querer nombrar persona non grata a alguien.

A eso ha sumado que a Ortega "le importó un bledo", como afirmó el mismo concejal, cuando fue reprobado tras unas "declaraciones machistas". "Pero ahora quiere que reprobemos a no sé quién", ha lanzado, después de apostillar que la planta del bledo crece a ras del suelo, palabras que el de Vox ha interpretado como que le ha insultado llamándole 'rastrero'. Ortega Smith ha contestado que le importa "dos bledos" esa reprobación recibida.

"PAYASO Y COMUNISTA"

Ha sido un bronco debate donde han volado los insultos en los escaños. "Usted es un payaso, un comunista y un inútil", ha lanzado Ortega Smith contra el concejal del Grupo Mixto Luis Cueto.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mar Espinar, ha cargado contra una proposición "absurda" y que además llega a Cibeles por partida doble, con una moción a continuación en el mismo sentido pero presentada por PP y Cs. Esto le ha llevado a preguntarse por qué "se está hablando de un señor que no le importa a nadie". "Son unos cansinos (a Ortega) como torpe y poco gracioso fue Iglesias", ha añadido la socialista.

El concejal de Más Madrid Chisco Fernández ha lamentado que se empleen las instituciones "para sus intereses, para ajustar cuentas políticas". "¿Acabaremos debatiendo si se declara persona non grata a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que insultó a 350.000 vecinos de Vallecas?", se ha preguntado.

La proposición es para Más Madrid un "esperpento que oculta la falta de ideas para enfangar el proyecto político" siendo un "cebo para convertir el Pleno en una tertulia de tercera división".