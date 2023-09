Ortuzar no contempla "ni remotamente" que PSE salga del Gobierno

Ve al Lehendakari "en plena forma" pero si no repite como candidato, el PNV tiene "buen banquillo" y gente con "capacidad para gestionar"



BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que no contempla "ni remotamente" la hipótesis de que el PSE salga del Gobierno Vasco, al tiempo que reconoce que al Ejecutivo de Iñigo Urkullu le molestaron las críticas del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, en el pleno de política general del pasado jueves.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Ortuzar ha reconocido que al Gobierno vasco le molestaron las críticas de Eneko Andueza, que en su intervención en el pleno de política general afirmó, entre otras cosas, que el autogobierno vasco "no está en peligro" y respondió al Lehendakari que "no es riguroso hablar de un autogobierno erosionado, víctima de centralismos que únicamente están en su imaginario". Además, no compartió su propuesta de celebrar una Convención constitucional y rechazó planteamientos que "rodean la Constitución".

A su entender, cree que el mismo Andueza "se dio cuenta que se había pasado de frenada y la segunda intervención fue mucho más ajustada y más real a la situación política del país de Euskadi, y sobre todo, a la relación que tenemos dentro del Gobierno vasco y del gobierno de las diputaciones".

En ese sentido, ha considerado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, "lo resumió bien, cuando dijo que todas las intervenciones de aquel pleno había que verlas con un tinte electoral". A su entender, "para algunos fue el primer mitin de campaña de cara a las vascas del año que viene".

Tras asegurar que no ve al PSE saliéndose del Gobierno Vasco, ha reiterado que "no es una hipótesis, ni remotamente" porque las relaciones son "buenas" y, por eso, ha dicho, "es más sorprendente el exceso del otro día, que luego él mismo lo recondujo y yo lo di por bueno".

URKULLU

Preguntado si en el PNV están pensando en el relevo de Iñigo Urukullu como candidato a Lehendakari en las elecciones vascas, Ortuzar ha destacado que el lehendakari dijo que "tenía fuerzas para seguir y en el PNV todos los que estamos tenemos fuerzas para seguir".

Tras afirmar que "es pronto todavía", ha asegurado que el pasado jueves vio al lehendakari "muy bien, en plena forma y fue de todos los intervinientes el más equilibrado". "Repartió bien juego para marcar posiciones políticas, para marcar por dónde tiene que ir el país este tramo final de la legislatura y abrir también un hueco a la autocrítica y a tender la mano a los acuerdos con los demás y es a lo que está ahora el lehendakari, a cerrar muy bien la legislatura", ha manifestado.

Sobre el inicio de los procesos para la elección de las candidaturas, ha dicho que, ahora, "no hay más que incertidumbre", por lo que ha emplazado a "esperar, si todo va bien y las negociaciones de la investidura se despejan y hubiera gobierno en España, a finales de octubre para empezar a pensar y a articular un poco cuál es la hoja de ruta de cara a las autonómicas".

Por otro lado, si finalmente Urkullu no repite como candidato, Ortuzar ha asegurado que hay "plan B, C y D" porque el PNV tiene "un buen banquillo y un grupo de gente muy preparada que ha demostrado, que está demostrando capacidad para gestionar".

Preguntado también si él volverá a presentarse para presidir el partido, ha dicho que es una decisión que le compete a el. "Yo he sido claro, no he ocultado que para mí el cuarto mandato sería excesivo desde un punto de vista personal, porque me parece que es bueno que vengan personas nuevas, que haya rotación, que haya cambios intergeneracionales y que venga gente con nuevas ideas y nuevos espíritus, que igual sepa adecuarse mejor", ha explicado.