Ortuzar(PNV) espera que Sánchez tome su decisión antes del lunes y aconseja como salida una moción de confianza

Cree que no es "una pose", sino que Sánchez está "muy afectado"



BILBAO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tome la decisión sobre si dimitir o no cuanto antes, porque "es excesivo" un plazo cuatro días para ello, y ha advertido del "daño evidente a la reputación del sistema político del Estado español" que supone estar en la actual situación hasta el día 29. A su juicio, lo de Sánchez no es "una pose" y considera que "probablemente está muy afectado" en lo personal, y ha dicho que la solución "más sencilla" ahora a la actual situación sería ir a una moción de confianza.

Ortuzar se ha referido, de esta forma, a la cancelación de Sánchez de su agenda para reflexionar si le merece la pena continuar al frente del Ejecutivo tras la investigación por parte de un juzgado de Madrid a su esposa, Begoña Gómez, después de una denuncia de la organización Manos Limpias. El presidente anunciará el próximo lunes su decisión.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el presidente del EBB del PNV ha señalado que es "insólito, sorprendente y raro" lo que ha ocurrido. En primer lugar, ha dicho que "parece extraño que un presidente tome una decisión de desaparecer cinco días de la escena pública en un momento álgido de la política, en el que hay una inicio de campaña en Cataluña, que venimos de las elecciones vascas y estamos a las puertas de unas elecciones europeas", ha añadido.

También ha recordado que es "un momento de muchísima intensidad de la política en el Congreso de los Diputados". "Por lo tanto, ante una decisión tan rara y tan extraordinaria, uno llega a entender que esto es algo que le ha afectado profundamente al presidente, que tiene la fama de resiliente y de tener piel de elefante que lo aguanta todo", ha manifestado.

Tras subrayar que "la política está entrando por unos caminos desagradables, injustos", sobre todo cuando no "zumban a uno", sino que "se meten con las familias y los entornos", ha recriminado que, "con la irrupción de aquellos nuevos partidos políticos que ahora están a punto de desaparecer, se instauró un cambio en la percepción de las cosas". "Todo el mundo era sospechoso y todo el mundo era culpable hasta que no demostrara su inocencia. Cuando es al revés, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre la culpabilidad", ha indicado.

Andoni Ortuzar ha manifestado que, entonces, "nadie levantó la voz para decir que esto era una barbaridad, y se hicieron cambios en los procedimientos judiciales para que cualquier denuncia, por floja que fuera, diera curso a una investigación".

"UNA BARBARIDAD Y UN DISLATE"

Por ello, ha dicho que él ahora no puede criticar al juez porque, "tal y como están las leyes, casi no tiene margen más que para abrir la investigación", y da "igual quién denuncie y dan igual las pruebas". "Esto es una auténtica barbaridad, es un dislate. Yo creo que hay que darle una vuelta a todo esto", ha subrayado.

Para Ortuzar, "el mundo de la política tiene que hacer una reflexión sincera, profunda", porque "hay que atajar cualquier caso de corrupción, y por supuesto que hay que ser inflexibles con quien tenga conductas impropias", pero ha rechazado que "un sindicato de ultraderecha" esté amparado por la política para interponer una querella "que tiene que ser admitida a trámite".

"Yo creo que tenemos que hacer controles, tenemos que hacer todo lo que haya que hacer, pero las leyes tienen que ser más justas de lo que son hoy en día con la política. Yo creo que se va a la caza del otro", ha indicado.

UNA DECISIÓN RÁPIDA

El presidente del EBB del PNV espera que ahora Pedro Sánchez "tome una decisión rápida y la comunique". "No creo que hagan falta cuatro días para tomar una decisión", ha dicho, para expresar al presidente su solidaridad porque en lo personal "es duro que, por tu actividad política, salgan perjudicados tus entornos personales, familiares, etcétera, pero la decisión tiene que ser antes".

"Es que va a ser muy duro, incluso para su propio partido, soportar, aguantar estos cuatro días con pura especulación, con comentarios y con un daño evidente a la reputación del sistema político del Estado español", ha remarcado.

A su juicio, cuatro días es un plazo "muy largo en medio de una campaña electoral en Cataluña, que va a ser muy relevante para la vida política y el futuro político del Estado Español, y a menos de un mes de empezar las elecciones europeas, que son muy trascendentales", también para él porque va a tener "una gran batalla política con el PP".

"Da la sensación de que el PP quiere convertir en una especie de primarias, en una especie de referéndum sobre Pedro Sánchez esas elecciones. En esas circunstancias, abrir un impasse de cinco días, creo que es excesivo, entendiendo su reacción personal, su dolor, su necesidad de serenar el ánimo, pero creo que esto se debería hacer antes", ha insistido.

MOCIÓN DE CONFIANZA

El líder jeltzale ha señalado que Pedro Sánchez tiene varios instrumentos a los que recurrir a la hora de tomar una determinación. "Yo sí creo que esto tiene una gran parte de componente personal. Todos los que nos hemos movido en política y nos ha tocado de cerca algún caso de ese estilo, probablemente lo que más te mueve, lo que más te desarma en tu capacidad de resistencia a las cosas, es que se metan con tu familia. Es nuestro punto débil", ha considerado.

Por ello, no cree que sea "una pose" la de Sánchez. "Probablemente esté muy afectado y sea sincero lo que él dice, y eso a él podría llevarle a una dimisión, porque elige antes a su familia que a su actividad política. Pero si eso fuera así también, cuanto antes lo hagamos todo, mejor", ha señalado.

A su juicio, "puede ser una moción de confianza, puede ser una dimisión que lleve a un gobierno en funciones y a un proceso de investidura si se dan, si hay mimbres para ello o, al final de todo, un adelanto electoral, pero es muy complejo, en la medida que hasta el 29 de mayo no se cumple el plazo legal establecido para poder volver a convocar", lo que llevaría a unos comicios para el 25 de julio aproximadamente.

"Ya vivimos hace un año las elecciones en esas condiciones y fue muy complicado para todos. El panorama es muy incierto, sea cual sea la medida, y quizá la más sencilla es la de la moción de confianza", ha manifestado.

Tras señalar que ayer, a través de "personas interpuestas", envió un abrazo al presidente "porque no es el momento de andar llamando a nadie", ha subrayado que "al final, los políticos somos personas también, tenemos nuestro corazoncito, nuestros sentimientos, y en estos momentos es cuando hay que ir más allá de la pelea política y expresar una simpatía o una cercanía a alguien que lo está pasando mal, y eso es lo que hice ayer".

En su opinión, se ha generado "un caldo de cultivo en el que la política está mal vista, la culpa de todo la tienen, en general, los políticos, y entonces parece que cualquier cosa es legítima contra los políticos".

"Yo creo que la culpa la tenemos nosotros, porque solo vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Y hacemos cambios pensando que van a fastidiar al otro, pero son un boomerang, siempre acaba afectando al otro", ha remarcado.

Por ello, ha emplazado a hacer "un proceso de dignificación de la política, que pasa también por una autocrítica", para que se gestionen "de otra manera los procesos políticos" y no se vean "los shows, los circos y tirarse baldes de basura de agua sucia de un lado a otro del hemiciclo en el Congreso una mañana sí y otra también".