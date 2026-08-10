Óscar López achaca a Ayuso "una montaña de mentiras" sobre el ático: "Aquí lo que hay es cara dura"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presenta un avance de las consultas que la ciudadanía ha realizado entre enero y junio de este año al servicio 017 ‘Tu ayuda en Ciberseguridad’, en el Ministerio para la - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado "una montaña de mentiras" para explicar la compra de un ático en el barrio madrileño de Chamberí.

Para López, que también es el líder del PSOE-M Ayuso ha dado "versiones cambiantes y ninguna explicación coherente" y por tanto debe dar cuentas a los madrileños sobre esta operación que tuvo un coste de unos seis millones de euros y "dimitir por este escándalo".

"Aquí lo que hay es cara dura porque la señora Ayuso ha decidido que los madrileños paguen su vida padre y falsedad porque no ha parado de mentir, no ha parado de cambiar versiones", ha indicado en declaraciones a los medios desde la sede del Ministerio.

El líder de los socialistas madrileños ha vuelto a criticar así la compra de una vivienda por parte del Ejecutivo autonómico que, en un primer momento se justificó como un lugar para hacer reuniones de trabajo mientras se hacían obras en la sede de la Puerta del Sol. A continuación se anunció su venta junto con la de otras viviendas de titularidad pública para destinar esos recursos a las víctimas de los incendios de la Sierra Oeste.

VE MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN

López ha dicho que decidieron presentar una querella ante la Fiscalía porque la Comunidad de Madrid se niega a aportar información sobre este asunto y considera que se podrían haber cometido delitos de "malversación" de caudales públicos y "prevaricación".

De este modo esperan conocer el expediente administrativo que ordenó la compra de esta vivienda que, a su juicio, no puede estar justificado correctamente.

López quiere saber los detalles y que se aclare qué mesa de contratación tomó esa decisión y en base a qué criterios. "Estoy deseando ver lo que pone", ha indicado, poniendo en duda la necesidad de comprar con fondos públicos "un superático de lujo de 400 metros más 200 de terraza en Chamberí".

"No entiendo cómo una administración o empresa pública puede montar un expediente para la compra de un superático de lujo de más de 6 millones de euros con una comisión a una inmobiliaria", ha apuntado.