Óscar López acusa al PP de hacer "política basura" y avisa: No hay posibilidad de que el PSOE se abstenga en Extremadura

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha querido dejar claro hoy que "no" hay ninguna posibilidad de que el PSOE se abstenga en Extremadura para que María Guardiola sea presidenta de la comunidad autónoma. En su opinión, el actual PP es el "más destructivo de la democracia española", al que ha acusado de hacer "política basura" por secundar a la ultraderecha, favoreciéndola de esa manera.

Así lo ha afirmado hoy durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha sido preguntado si hay alguna posibilidad de que el PSOE se abstenga en Extremadura. "No", ha respondido tajante y ha añadido acto seguido de que "tampoco lo ha pedido nadie".

En su opinión, la estrategia del PP está siendo adelantar elecciones con tal de que el PSOE pierda "dos escaños" y considera que "hay que ser irresponsable" para tomar a las CCAA como si fueran un instrumento partidista y convocar elecciones cada dos meses en una, aunque éstas se queden "bloqueadas un año", recordando que son las regiones quienes llevan la sanidad y la educación.

De hecho, cree que la derecha está "profundamente equivocada, atemorizada, bloqueada" por "copiar" los discursos, las estrategias, "los insultos, los mensajes, los marcos mentales de la ultraderecha", ya que con esta actitud, ha asegurado, solo "alimenta a la ultraderecha".

Y ha puesto como ejemplo que hace dos meses Pilar Alegría propuso al Gobierno de Aragón abstenerse para que sacara los presupuestos y el presidente Jorge Azcón le dijo que no y prefirió convocar elecciones. Por ello, ha dicho echar en falta al PP del pasado que era capaz de llegar a acuerdos.

LA GRAN X ES LA OLA REACCIONARIA DE VOX

Según Óscar López, la gran pregunta de este momento, "la gran X", es el fenómeno de la "ola ultra" y el crecimiento de Vox que "está contaminando el momento político".

En su opinión, quien tenía el "haber sido capaz de canalizar eso de hacer frente a eso, de haber dado una respuesta a todo eso, era la derecha, era el Partido Popular y no solamente no sabe qué hacer, sino que encima les blanquea, les copia, les mete en los gobiernos y ahora pasa lo que pasa".

Por este motivo ha acusado al partido de Feijóo de ser el "más destructivo de la historia de la democracia española". Ha advertido, en este sentido, que el señor Feijóo, "que vino para hacer política para adultos, para hacer un PP más grande, más tradicional, más centrado, más de acuerdos, lo único que ha hecho ha sido política basura y política ultra". En su opinión, el único legado que va a dejar Feijóo va a ser "meter a la ultraderecha en el Gobierno".

Dicho esto, ha rechazado atribuirse ninguna responsabilidad en el ascenso de Vox: "Absolutamente, no". Óscar López argumenta que el Ejecutivo del que forma parte está "combatiendo" las ideas de la derecha con política concretas, siendo el país que más crece de la OCDE, bate récords de empleo, sube las pensiones, el SMI y regulariza a trabajadores que han venido de fuera. Esto, asegura, "desmonta el discurso de la ultraderecha".

DEFIENDE BUSCAR APOYOS EN JUNTS Y ERC Y ACUSA AL PP DE IRRESPONSABLE

El ministro y secretario general del PSOE de Madrid cree que la derecha trata de desgastar al Gobierno poniendo el foco en temas como la okupación cuando él cree que el verdadero problema no es este sino el acceso a la vivienda: "hay quien se dedica a alimentar un descontento con tal de desgastar con temas que acaba recogiendo la ultraderecha".

Al ser preguntado si no cree que al Gobierno lo que le desgasta es tener que buscar le apoyo de partidos independentistas como Junts o ERC para sacar adelante las normas en el Parlamento, ha señalado que merece la pena buscar los votos debajo de las piedras para transformar la vida de la gente, subir las pensiones, el SMI o que haya una reforma laboral para que las personas tengan un contrato estable.

No obstante, echa la culpa al PP de los asuntos que no se aprueban y le acusa de intentar desgastar al Gobierno impidiendo "saque una votación". "Se puede ser más irresponsable", ha exclamado al tiempo que ha acusado al PP de no ser un partido de Gobierno.