Óscar López asegura que con el decreto de vivienda aprobado Maricarmen no estaría desahuciada y culpa a las Cortes

El secretario general del PSOE de Madrid, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una imagen de archivo, este domingo. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y candidato del PSOE-M a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López ha asegurado que si se hubiera aprobado antes el decreto de vivienda "no habría ocurrido lo de Maricarmen" y ha culpado a las Cortes de que la norma no esté ya en vigor.

"El problema no está en el Gobierno, el problema está en el Parlamento. Vamos a hablar clarito", ha espetado el ministro en una entrevista en 'Mañaneros 360' de 'TVE', recogida por Europa Press en la que ha recordado que el decreto de vivienda ha decaído en tres ocasiones en el Congreso ante la negativa de los grupos a aprobarlo.

En este sentido, López ha reivindicado que frente al rechazo de las formaciones políticas en el Congreso, en el Gobierno hay dos partidos "que vienen haciendo política de Vivienda".

Así, el dirigente socialista ha expuesto que actualmente hay "un decreto que se está negociando" para que pueda ser aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Según ha detallado, se estaría discutiendo actualmente la protección ante los desahucios, la prohibición de "compra especulativa de los fondos buitre" o la estabilización de los contratos de alquiler.

Asimismo, las formaciones que conforman el Gobierno también estarían debatiendo la regulación del alquiler de temporada, el IVA a los pisos turísticos, las bonificaciones fiscales para los inquilinos y los pequeños propietarios, las ayudas a la compra de primera vivienda, el blindaje del parque estatal de vivienda para que no se venda a "fondos buitre" o la bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida.

En su opinión, lo más importante ahora es "sacar adelante el decreto" más allá de "peleas políticas", de querer "sacar más rentabilidad de una cosa o de otra" o de que "uno quiera ir más lejos que los demás".

Respecto a las acusaciones del PP sobre la permisión de la acampada en la Puerta del Sol y de Vox, quienes aseguran que si Maricarmen fuese una persona migrante ya "le habrían dado una vivienda", el ministro ha calificado de "lamentables" sus discursos y ha incidido en que ambas formaciones "llevan años sembrando el odio", pero que las calles de Madrid "se han llenado de dignidad".