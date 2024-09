Óscar López asegura que "Feijóo y Abascal están detrás del caso Peinado"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha arremetido contra el PP al afirmar que algunas cosas que dicen los populares son de una organización ultra y considera que "el caso Peinado responde a una construcción política de Feijóo y Abascal".

"El señor Feijóo y Abascal están detrás. Abascal, a cara lavada porque su organización es denunciante. Todo es la construcción de un caso político basado en bulos. Espero que algún día alguien pida perdón por todo esto y Feijóo se dé cuenta de lo que está haciendo. Feijóo y Abascal, los dos, porque no hay derecho a lo que están haciendo, porque en política no todo vale, no todo vale", ha señalado este domingo en una entrevista con 'Eldiario.es', recogida por Europa Press.

El ministro ha asegurado que Feijóo le ha defraudado "mucho" porque ha hecho lo contrario a la política para adultos y sería que prometió. "Desde luego sí me parece que en algunas cosas que dicen lo son (preguntado por si el PP es una organización ultra). Todo aquello de la política para adultos, todo aquello sobre que venía a hacer política seria y, al final, hace todo lo contrario. No he visto una sola vez un mínimo de altura. No he visto una sola vez una voluntad de pacto. No la he visto", ha indicado.

En este sentido, ha criticado que España vive "una de las peores oposiciones de la historia, si no la peor", pese a que el país "vive uno de sus mejores momentos". Concretamente, ha apuntado que en cada polémica que hay en España en política exterior, el PP "siempre" se posiciona en contra del Gobierno.

"Da igual que sea Marruecos, Argelia o Venezuela. Le importa bien poco la situación de ese país, la situación de los españoles que viven en ese país, la situación de las empresas que comercian con esos países. Bien poco. La guía siempre es la misma: ir contra el Gobierno de España. Todo lo demás da igual", ha afirmado.

Por último, se ha referido al asilo político de Edmundo González y a la posible ruptura diplomática de Venezuela por este asunto sobre el que ha pedido "prudencia y responsabilidad". "Es momento de ser prudentes. La política exterior no se hace a golpe de titular, ni tampoco de la noche a la mañana. Este Gobierno está teniendo una actitud responsable en Venezuela. Está haciendo lo mejor para los venezolanos", ha comentado.