Óscar López critica que el PP financie con dinero público a Vito Quiles y que Feijóo le identifique como periodista

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - Álex Zea - Europa Press

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha criticado duramente este sábado la postura del Partido Popular respecto a Vito Quiles, a quien ha calificado de "agitador" y no de periodista, lamentando que Alberto Núñez Feijóo le identifique como un profesional del sector.

En declaraciones durante la celebración del Dos de Mayo, el dirigente socialista ha denunciado que este tipo de perfiles están "financiados con el dinero del Partido Popular" a través de fondos públicos provenientes de comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobiernan los populares.

Según ha sostenido, el objetivo de esta financiación es sostener a alguien que "trata de hacerse pasar por periodista y que no lo es".

Para el líder socialista, la labor de estas figuras es "todo lo contrario" al periodismo, el cual, bajo su criterio, debe defender "la verdad" y las "causas justas" .

En este sentido, ha acusado a Quiles de dedicarse a "intoxicar, mentir y envenenar nuestra convivencia".