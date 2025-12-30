Óscar López dice que la auditoría del PSOE demuestra que no hay financiación irregular: "no hay empate con la Gürtel"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que el informe de autidoría de las cuentas del PSOE publicado hoy demuestra que en su partido no hubo financiación irregular "que es el gran sueño de la derecha" y que no hay empate con la Gürtel.

Así lo ha afirmado esta mañana en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por el informe de auditoría que encargó el PSOE para descartar irregularidades durante los mandatos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos como secretarios de Organización y que hoy han publicado algunos medios. En este que se afirma que no hubo financiación irregular del PSOE aunque sí algunos gastos llamativos.

"Por lo que yo he podido conocer, desde luego el informe demuestra que no ha habido financiación irregular en el caso del PSOE" ha recalcado recordando también que el citado documento acredita todas las cuentas del PSOE y que no hay nada que se escape al control y que los pagos se hicieron de forma regular.

Es decir, que "no hay un caso de financiación irregular" en el PSOE que según Óscar López, es el "gran sueño de la derecha". "¿Empatar con Gürtel? Pues no hay empate", ha exclamado señalando que a partir de ahí, las personas que están ahora mismo en sede judicial "tienen derecho a defenderse y tendrán que defenderse".

El ministro también ha defendido la "contundencia" con la que ha actuado su partido: "Ningún gobierno de la historia, ninguno antes, jamás, ninguno antes, repase la hemeroteca, actuó con tanta contundencia contra la corrupción. Nunca".

Al ser preguntado qué falló en la supervisión para que tramas como la de Koldo o Hidrocarburos pudieran llegar a corromper ministerios, Óscar López ha admitido que "seguramente" tuvieron "algún fallo" y ha añadido que él es el primero que se indigna cuando sucede algún caso de corrupción y más si es en su casa, en referencia al PSOE.

No obstante, cree que lo importante aquí es ver cómo se actúa contra la corrupción y ha alardeado de que el Gobierno al que pertenece es "el Gobierno de la historia que más ha luchado contra la corrupción".

Según él, se puede demostrar con datos y empíricamente que este es el primer Gobierno que ha actuado con tan solo un informe de la UCO sin esperar a que haya una sentencia y ha puesto el ejemplo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que cesó en el cargo tras conocerse el citado informe de la Guardia Civil.

Sin embargo, ha apuntado que otros gobiernos "se dedicaron a amparar, a proteger" a los corruptos y ha señalado al PP asegurando que aunque "da lecciones todos los días" cuando gobernaba "acusó a policías, jueces, fiscales, de estar montando un caso contra el PP".

En este contexto ha recordado casos como la Gürtel, en el que afirma que había una "corrupción sistémica" y un "modus operandi": "había que ir a Génova, la gente dejaba los billetes en Génova y a partir de ahí se daban instrucciones a todo el territorio sobre cómo actuar en contrataciones". Asegura que todo esto está acreditado en la sentencia aunque lamenta que no fueran capaces de demostrar que M. Rajoy fuera Mariano Rajoy.

En cuanto a los casos de acoso sexual que han estallado en el PSOE, el ministro dice que su partido "no es inmune" a lo que pasa en la sociedad y que lo importante, ha vuelto a reiterar, es cómo se actúe.

Según él, en España hay un "machismo histórico atávico que hay que combatir" pero defiende que el PSOE ha actuado "el mismo día que se conoció la información, en el primer caso, y así ha sido en todo momento".

Y se muestra convencido de que el Partido Socialista, "con sus errores y con sus aciertos", está abriendo camino a la hora de "estandarizar un protocolo para que todas las víctimas sepan que lo importante es denunciar, y que se sientan seguras a la hora de denunciar".