Óscar López, ante el viaje de Díaz Ayuso a México: "Es sorprendente que pueda desaparecer 10 días"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, y líder del PSOE-M, Óscar López, ha criticado el viaje que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realiza estos días por México. "No tiene precedentes. Es verdaderamente soprendente que un responsable político pueda desaparecer 10 días", ha sostenido.

Preguntado por los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, López ha cuestionado el motivo de la visita de Ayuso al país latinoamericano. "Me pregunto cuál de estos motivos tiene el viaje: turismo, promoción quizás, recibir las medallas que pagamos los madrileños o seguir haciendo contactos en Latinoamérica para su futuro".

En este sentido, el también líder de los socialistas madrileños ha lamentado que la presidenta autonómica "no tenga la cabeza en Madrid" y que esté dedicada, a su entender, "a gestionarse su futuro".