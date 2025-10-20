Óscar Puente asegura que la corrupción en el PP es "presente continuo" por que no ha roto con la etapa de Gürtel

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que la corrupción en el PP es "presente continuo" al hilo del último juicio por el 'caso Gürtel', que se ha iniciado hoy en la Audiencia Nacional. A su entender, el partido de Alberto Núñez Feijóo "no ha roto con la etapa" en la que se produjo esa trama.

Así lo ha afirmado Puente en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que el Partido Popular "no ha roto con esa etapa" y sigue teniendo comportamientos similares.

Durante el juicio por presunto fraude y blanqueo a una veintena de personas, el líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su mano derecha, Pablo Crespo, y la mayoría de acusados han admitido los hechos de los que les acusa la Fiscalía en el último juicio de la macrocausa de corrupción.

"NO SE HA ROTO CON ESA ETAPA"

El ministro, al ser preguntado si la corrupción en el PP era pasado o presente continuo, ha señalado que se trata de esta última opción ya que desde su punto de vista el PP "no ha roto con esa etapa, sigue teniendo algunos comportamientos similares".

Y para justificar que esta es la "tónica del PP", Puente ha señalado que hace unos días fue condenado al exvicepresidente de la Diputación de Valladolid, también por un caso de corrupción.

En su opinión, este es el "pan nuestro de cada día del Partido Popular" y ha criticado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por decir que Pedro Sánchez es el más corrupto de la historia, justo en la misma semana que se produce el juicio por la trama Gürtel en la que va a haber sentencias de conformidad reconociendo los hechos por parte de los presuntos delincuentes.

Ha recriminado al alcalde esta afirmación porque el Gobierno "de momento no tiene a nadie condenado" y tampoco tiene a nadie que esté reconociendo hechos ilícitos como ha ocurrido con los acusados de la Gürtel en el juicio de hoy.

"Por tanto, presente continuo", ha remachado, antes de valorar que para el PP es una situación "absolutamente imposible" por considerar que su narración es ficticia, mientras que, ha añadido, "la realidad, la real, la que se manifiesta en sentencias firmes, definitivas, es la que es y sigue teniendo al Partido Popular como principal protagonista".

Esta afirmación contrasta con la valoración realizada por la vicesecretaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien esta mañana ha asegurado en RNE que el PP ya pagó en las urnas por el caso Gürtel y ha reclamado que ahora haya consecuencias para el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien sus socios siguen sosteniendo, ha criticado, a pesar de la corrupción y la agenda de tribunales que tiene.