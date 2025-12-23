Oscar Puente responde a Jordi Sevilla acusándole de no pisar una sede socialista desde "su primera comunión"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha respondido al exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, tras haber anunciado en una entrevista a Europa Press que presentará un manifiesto contra la deriva 'podemita' del PSOE, acusándole de no haber pisado una sede del PSOE desde "su primera comunión".

"Yo le invitaría a que vaya por las sedes, que no pisa desde la primera comunión, a recoger firmas de adhesión al manifiesto. Va a tener un éxito arrollador", ha respondido en tono irónico el ministro en una publicación en la red social X.

Sevilla está redactando un manifiesto, al que ha hecho referencia el exalcalde de Valladolid, con el objetivo de "recuperar al PSOE para una política socialdemócrata", puesto que en su opinión, el partido lleva unos cuantos años haciendo política más "populista" que socialdemócrata.

En este sentido, el exministro ha negado haberse cambiado de signo político ni de tratar de "montar otro tipo de partido". Sin embargo, ha apuntado al "abrazo" entre Pedro Sánchez y el exvicepresidente Pablo Iglesias como el momento en el que se dejaron de aplicar políticas socialdemócratas.