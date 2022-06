Ossorio tilda de "fracaso terrible" para la izquierda el archivo del caso de contratos vinculados al hermano de Ayuso

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha tildado de "fracaso terrible para la izquierda" que la Fiscalía Anticorrupción haya archivado su investigación sobre los contratos vinculados al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press, Ossorio ha indicado que la Fiscalía es "muy contundente" y ya cuando abrió investigaciones dijo que "no había indicios" de delito pero que lo abría por "una situación social".

"No hay el más mínimo indicio de nada. Ha hecho una investigación exhaustiva. Es un fracaso terrible para la izquierda, cómo Ayuso les gana en los debates y elecciones e intentan derribarla. Esto es una cacería y llevan 20 ya y las 20 se las han archivado jueces y fiscales", ha lanzado.

Sobre que desde el PSOE comenten que aunque no haya delito no es "ético", el vicepresidente ha especificado que el fiscal indica también que no se infringe el código ético que tienen los altos cargos en la Comunidad de Madrid.

A su juicio, lo que no sería ético es que en una sociedad se exigiera a un presidente que su hermano que "lleva trabajando 20 años en una determinada profesión tuviera que dejarlo".

Además, ha confirmado que a la presidenta esta situación le ha afectado, desde que la izquierda sacó a relucir la "quiebra de la empresa" de sus padres. "Ella está desesperada. Tiene una relación estupenda con su madre y hermano pero todos estas cosas son una distorsión", ha zanjado.