Otegi afirma que la moción de censura a la alcaldesa de Pamplona (UPN) no está encima de la mesa pero no la descarta

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que en estos momentos la moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN) no está encima de la mesa, pero tampoco ha descartado que pueda ser "un instrumento" a utilizar en el futuro.

Además, ha dicho que, si a la presidenta de Navarra, María Chivite (PSN), no le gusta la gestión de Ibarrola, "tiene fácil solución, quitarla", y ha afirmado que, si llega a optarse por una "alcaldía alternativa", la debe ocupar Joseba Asiron (EH Bildu), "sin ningún género de duda".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha dicho que existe "una política de alianzas de gente muy plural y diversa" en el Estado y en Navarra que, por ejemplo, no se da en la Comunidad Autónoma Vasca.

En este sentido, ha defendido que sea la fuerza más votada de ese "bloque de progreso" --que, a su juicio, debe hacer frente "al riesgo de autoritarismo"--, la que lidere esos lugares, por lo que en Navarra gobierna María Chivite y en el Ejecutivo estatal Pedro Sánchez.

Por eso mismo, considera que Joseba Asiron debería gobernar Pamplona, al igual que en Gipuzkoa, en su opinión, deberían hacerlo Maddalen Iriarte y Rocío Vitero en Vitoria. "Ahora, hay gente que hace ejercicios en un sitio y hace ejercicios contrarios en otro", ha criticado.

El líder de EH Bildu ha destacado que "no es un problema" de su formación que Asiron no sea alcalde de la capital navarra, "sino de los que viven y trabajan en Iruña, porque están soportando un gobierno que no es sostenido por la mayoría de los habitantes de Iruña y eso la izquierda tendría que tenerlo en cuenta".

En todo caso, ha precisado que, de momento, "no está encima de la mesa" promover una moción de censura contra la regidora de UPN, Cristina Ibarrola, "pero podría ser uno de los instrumentos" porque pronto se va a debatir de presupuestos en el Ayuntamiento, y se ha preguntado si en Pamplona van a aprobarse las cuentas públicas de Unión del Pueblo Navarro y del PP.

CHIVITE

En cuanto a las declaraciones del presidenta de la comunidad foral, María Chivite, sobre que no le gustaba la gestión de Ibarrola, le ha replicado que "tiene fácil solución, quitarla".

"Esto tiene un origen y es que, pudiendo haber sido alcalde Joseba Asiron siendo la fuerza más votada del bloque progresista, decidieron dar el voto a la señora Ibarrola, pero esta es la responsabilidad del PSN", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha querido dejar claro que, "si hay alcaldía alternativa de la mano del bloque progresista, que está por ver", porque no lo tienen "asegurado", "el alcalde se llama Joseba Asiron, sin ningún tipo de género de dudas".