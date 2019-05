Otegi dice que EH Bildu y ERC van a "jugar juntos esta partida" y pide a Sánchez que asuma "la plurinacionalidad"

Actualizado 29/04/2019 14:31:51 CET

SAN SEBASTIÁN, 29 Abr.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha mostrado convencido de que la coalición soberanista y ERC van a "jugar juntos esta partida, frente a los escenarios posibles en el Estado español" en los "grandes temas", que pueden ser "investidura o presupuestos". A su juicio, "más allá de la conformación" del grupo parlamentario, lo importante es "la unidad estratégica".

"Catalanes y vascos independentistas vamos a jugar juntos esta partida, frente a un Estado que puede optar por ir hacia atrás, por quedarse en el mismo sitio e ir un poco hacia atrás, o por ir hacia delante y, si es por ir hacia delante, estoy seguro de que contarán también con nuestro apoyo", ha expresado.

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, en la que ha comparecido junto a la dirigente de la coalición soberanista Marian Beitialarrangoitia ha explicado que la mesa política de EH Bildu ha celebrado este lunes una reunión "intensa", tras la jornada electoral, en la que han destacado que han hecho "algo grande" en unos comicios en los que "todo el mundo nos daba prácticamente por una fuerza marginal".

"Sabemos que hemos jugado la primera parte de un partido, hemos hecho un gran resultado con el árbitro comprado en campo extraño y creemos que con ese buen resultado vamos a hacer un todavía mejor resultado en las siguientes elecciones municipales y forales", ha expresado.

Otegi ha afirmado que "Euskal Herria y Cataluña son dos naciones que votan diferente en todas y cada una de las elecciones que se votan en el Estado español", algo que, a su juicio, "ha quedado acreditado" en los comicios de este pasado domingo. En ese sentido, ha recordado que "el trifachito ha sacado cero diputados en nuestro país, salvo ese que van a sacar en Navarra camuflados de navarristas, tampoco con sus siglas".

De este modo, ha insistido en que "el carácter plurinacional del Estado es más que evidente" y "Euskal Herria vota diferente no solo en términos nacionales sino también en términos ideológicos y sociales". "Éste es un país soberanista y de izquierdas que vota progresista, y eso nos da una cierta confianza", ha añadido.

"Ya hemos demostrado lo que somos capaces de hacer, que cuando somos determinantes las políticas giran en el terreno social hacia la izquierda, que somos un vota útil para parar a la derecha y vamos a seguir actuando exactamente igual", ha manifestado. Por ello, ha insistido en que "la responsabilidad y la firmeza van a ser el santo y seña" de la actividad política de EH Bildu en el Congreso y el Senado.

Asimismo, ha reiterado que estas elecciones "no han resuelto la crisis estructural" en la que, en su opinión, se encuentra el "Régimen del 78". En ese sentido, se ha felicitado por que "las derechas" no han logrado su objetivo, aunque ha advertido de que "han sacado más de 11 millones de votos y en el AND del Estado siempre que hay una crisis de régimen la primera receta es el autoritarismo y la represión" y "esto puede volver con fuerza".

Otegi también ha apuntado la posibilidad de un "escenario inmovilista, de retroceso a fuego lento" que, según ha dicho, puede representar en estos momentos "un intento de recrear un Gobierno entre PSOE y Ciudadanos que nos retrotraería hacia atrás y sería un intento de salvar el Régimen del 78 con menos intensidad represiva quizás que lo que representaría el trifachito".

"SALVAR AL RÉGIMEN"

"Sánchez tiene que elegir qué quiere hacer, si lo que pretende es salvar al régimen de la mano de Ciudadanos nos va a tener enfrente porque es una posición que no busca profundizar en términos democráticos en el Estado", ha asegurado.

A su juicio, "la solución pasa por un replanteamiento radicalmente democrático del modelo social y económico, del modelo territorial por la asunción de la plurinacionalidad del Estado".

De esta manera, ha reiterado que "si hay voluntad para esto" la "mano" de EH Bildu "estará tendida con firmeza y con responsabilidad", pero ha advertido de que "cualquier otro intento no contará" con su apoyo.

"No vamos a apoyar en ningún caso una salida autoritaria, nos tendrán enfrente. Apostamos por una democratización en profundidad del Estado español, por la asunción de la plurinacionalidad, y los problemas políticos se resuelven mediante el diálogo político, el acuerdo, y en términos democráticos", ha insistido.

El dirigente de EH Bildu ha defendido que "los pueblos tienen que hablar entre ellos, forjar alianzas y lograr interlocuciones fuertes frente al Estado" y se ha mostrado convencido de que la "ola" surgida en esto comicios "tiene que crecer para llegar a las instituciones forales, municipales, europeas y garantizar el cambio en Navarra". "Nos hemos puesto en una 'pole position' que nos va a hacer obtener un grandísimo resultado", ha añadido.