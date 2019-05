Otegi insta a Uxue Barkos a "liderar" y plantear su candidatura en Navarra

Publicado 30/05/2019 12:33:51 CET

BILBAO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha instado a Uxue Barcos a "liderar" y plantear su candidatura para poder gobernar en Navarra y ha indicado que los socialistas deben "despejar" si van a apoyar a Navarra Suma.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha mostrado "absolutamente satisfecho" con los resultados electorales de EH Bildu, porque "el independentismo de izquierda" ha obtenido el "mejor resultado electoral en número de votos de la historia".

Tras destacar que han logrado más votos que en 2011 cuando fue la "gran explosión" de EH Bildu, ha asegurado que, desde un punto de vista estratégico, están cerca de los 400.000 votos, lo que quiere decir que "el independentismo de izquierda crece y crece sostenidamente".

NAVARRA

Otegi ha indicado, por contra, que no han ganado en Gipuzkoa, y en Vitoria y en Navarra se "ha perdido la opción del cambio", aunque cree que "todavía está abierto". En todo caso, ha señalado que no es porque "EH Bildu haya fallado en los cálculos, sino porque se han hundido las izquierdas estatales y Geroa Bai tampoco ha cumplido sus expectativas".

El dirigente abertzale ha señalado que coinciden con el PNV en que lo haga el PSOE en Navarra "va a ser determinante" y, si da el gobierno a Navarra Suma, está "haciendo la carta de presentación de lo que va a hacer en la legislatura" y lo "tendrán en cuenta". "Tienen que despejar si el PSN va hacer otra vez de Navarra cuestión de Estado", ha indicado Otegi, que ha asegurado que esa decisión la van a tomar los socialistas en Madrid.

Preguntado por si apoyarían a María Chivite si presenta su candidatura, ha afirmado que "van a votar que no a Esparza" y no tienen todavía fijada la posición en caso de que Chivite se presente, pero "no tienen ninguna intención de hacer presidenta a una persona que no sabemos cuál es su programa".

A su juicio, quien debería liderar ahora mismo la posición es Uxue Barkos que "tiene 19 diputados", y debería plantear su candidatura y "ver lo que ocurre". Sobre la alcaldía de Pamplona, ha afirmado que el alcalde debería ser Joseba Asiron si lo que se plantea es "un bloque progresista" y defenderán su candidatura, por lo que le votarán.

En su reflexión sobre los resultados electorales, ha señalado que el país se parece cada vez más al "país que propone EH Bildu, es más feminista, autodeterminista, ecologías, más a la izquierda y progresista".

Otegi ha recordado que han gobernado Pamplona, San Sebastián y han estado "disputando" Vitoria, lo que, a su juicio, quiere decir que "la penetración de las ideas de la izquierda independentista se está planteando también en las grandes ciudades".