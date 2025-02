Otro etarra señala a 'Susper' como jefe "de infraestructura" de un comando, pero dice que no tenía acceso a explosivos

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exmiembro de ETA condenado Patxi Xavier Macazaba Asurmendi --alias 'Txema'-- ha señalado este lunes a Ibon Fernández Iradi, 'Susper', como "responsable de infraestructura" del comando 'Buruntza', aunque ha precisado que "no tenía acceso ninguno" a explosivos porque sus labores se limitaban a la captación de pisos y de personas para la banda.

Así se ha pronunciado Macazaba Asurmendi en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra Fernández Iradi por delito continuado de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos, delito continuado de depósito de armas de guerra y delito de depósito de armas de fuego. La Fiscalía reclama para 'Susper' 30 años de prisión e "inhabilitación absoluta durante 15 años más añadida a la suma de las penas privativas de libertad".

Macazaba Asurmendi, que ya fue condenado por los hechos por los que ahora se juzga a Fernández Iradi, ha sido una de las más de 10 personas que han declarado este lunes en calidad de testigos, entre agentes de la Policía Judicial que participaron en las entradas y registros y otros etarras condenados que también conocen al procesado. La defensa ha pedido que Fernández Iradi declare al final de todas las testificales y el tribunal así lo ha acordado.

En su intervención, Mazcaba Asurmendi ha explicado que conoció a 'Susper' en el año 2000, cuando le mandaron a "bajar" de Francia a Guipúzcua. Según ha precisado, a él le encargaron la parte operativa y a Fernández Iradi le designaron "responsable de infraestructura" del comando.

Este testigo ha señalado que 'Susper' tenía encomendada la "captación de gente y de pisos" y que en ningún momento se dedicó ni al traslado de maletas, ni a los vehículos, ni a las armas porque "estaba incapacitado". Sobre este extremo, ha puntualizado que padecía una enfermedad que le dejó el brazo "inhabilitado" para cargar peso.

Al hilo, ha relatado que llegó a estar con 'Susper' durante dos o tres semanas en el piso de la calle Bulandegui en el que meses después la Policía Judicial se incautó material explosivo y armas. "Luego nos pusimos en contacto con Ainhoa García (exmiembro de ETA condenada). Ese sería el lugar donde Ibon (Fernández Iradi) viviría", ha apuntado.

A preguntas de la defensa, ha reiterado que 'Susper' no tuvo acceso al explosivo hallado en dicho piso y ha incidido en que el material estaba "tapado en armarios". Preguntado por la Fiscalía sobre los manuales para el robo de vehículos incautados en los registros, ha señalado que tanto él como Fernández Iradi los "bajaron" a Guipúzcoa cuando llegaron al comando, aunque ha señalado que al acusado "no le hacían falta" porque el apartado de vehículos "no estaba dentro de sus labores".

Al margen, Luis María Carrasco, exmiembro de ETA condenado del mismo comando --que vivía en el piso de la calle Bulandegui--, ha confirmado que 'Susper' estuvo en el domicilio en el que se incautaron las armas y explosivos, aunque ha señalado que "no vivía de continuo" allí. También ha afirmado que el acusado formaba parte del comando, pero ha señalado que desconocía cuál era su responsabilidad concreta, que solo sabía que era "enlace" de la organización.

El también exmiembro de la banda condenado y exintegrante del mismo comando Ibon Echezarreta Echaniz ha relatado que conocía a 'Susper' "de chaval" y ha señalado --al igual que Carrasco-- que el acusado estuvo en el piso de Bulandegui, pero que no estaba de fijo.

Por su parte, Ainhoa García --otra exmiembro de ETA condenada-- ha asegurado que conocía a 'Susper' de haber militado juntos y ha manifestado que él llegó a vivir en su casa entre abril de 2000 y principios de 2001. Preguntada sobre si el acusado llevó armas o explosivos a su vivienda, ha contestado que no lo sabe; y ha explicado que estuvo un par de veces en el piso de la calle Bulandegui pero que no vio explosivos allí.

EXPLOSIVOS Y ARMAS INCAUTADAS

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Echezarreta Echaniz y Carrasco constituyeron en 1994 el 'comando Erezuma', que en 2000 pasó a llamarse 'Buruntza". "Para el desarrollo de su actividad los citados procesados ya condenados contaban el piso que había alquilado Carrasco en la calle Bulandegui nº 11 de Cizúrquil (Guipúzcoa) que servía de refugio y almacén de material tanto a los miembros del 'comando Erezuma' como a otros taldes de la organización terrorista que actuaban coordinadamente o se relacionaban con dicho comando", apunta la Fiscalía.

En marzo de 2000, Javier García Gaztelu --'Txapote'-- integró en dicho comando a Fernández Iradi, quien fue trasladado luego hasta el piso de la calle Bulandegui. Allí, de acuerdo al escrito del fiscal, debía recibir las entregas de material para las acciones de ETA.

La Fiscalía sostiene que la primera entrega se recibió "al poco tiempo" de la llegada de 'Susper': eran 50 kilos de dinamita, un tubo lanzagranadas, ocho roquetas, detonadores y material necesario para la confección de explosivos. La segunda, consistió en "detonante, un subfusil G3, munición, un subfusil MAT y 60 kilos de dinamita". En junio de 2001 recibieron 100 kilos más de dinamita, mandos a distancia y temporizadores.

En agosto de ese año, una comisión judicial registró el piso de la calle Bulandegui y halló material explosivo y armas. Asimismo, se incautó en dicho registro documentación oficial falsa --como DNIs y permisos de conducir--, documentación sobre objetivos de ETA, manuales para el robo de vehículos, placas de matrículas, y más de un millón de pesetas. En un registro paralelo practicado en otro domicilio, en la calle Goikale de Lastre, se halló un vehículo Ford Fiesta rojo con matrículas falsas.

AGENTES RATIFICAN INFORMES Y UNO CONFIRMA LA HUELLA DE 'SUSPER'

Este lunes, una decena de agentes han ratificados los informes redactados tras las entradas y registros Los dos primeros en intervenir han ratificado que se hallaron placas robadas y troqueladas con máquinas que solía emplear ETA.

Otro agente, el que redactó el informe de entrada y registro, ha confirmado que en el piso intervenido --que estaba "habitado"-- se halló "mucho material", desde "armas, explosivos, documentación y material para la elaboración de coches bomba". Según ha apuntado, tuvo que entrar la unidad de explosivos por la cantidad de material que había.

Una tercera agente, que también participó en dicho registro, ha respaldado que el piso de la calle Baulandegui estaba habitado por el comando y lleno de "armas, mucho material electrónico y explosivos", así como "mapas y anotaciones". Lo mismo ha ratificado un cuarto agente a preguntas de la Fiscalía, para luego añadir que se hallaron también "manuales, sobre todo relacionados con explosivos" y algunos sobre "el robo de vehículos".

Un quinto y un sexto agente que participaron en otro registro, el de un garaje en el que se encontró un coche Ford Fiesta de color rojo, han asegurado que el vehículo tenía "placas falsas".

Según han precisado ambos testigos, se incautaron a su vez dentro del vehículo material para "hacer un coche bomba", tubos de PWC "con los que ETA lanzaba granadas" y "fundas de granadas vacías". No obstante, uno de ellos ha subrayado que "no había explosivos", solo "restos". Un séptimo y un octavo agente, que también participaron en el registro del Ford Fiesta rojo, han confirmado que se trataba de un "vehículo sustraído".

Otros dos agentes han confirmado los informes presentado tras analizar las huellas y las evidencias incautadas en la calle Baulandegui. En dichos informes, sin embargo, se limitaron a concluir que había que dar traslado del material a la Policía Científica.

El último agente en declarar este lunes ha señalado que se hallaron dos huellas de 'Susper' en uno de los manuales de robo de vehículos incautados. La vista continuará el próximo lunes 17.