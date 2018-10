Pablo Iglesias defiende a Pedro Sánchez frente a los medios que cuestionan su tesis

Publicado 19/09/2018 9:53:47 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto este miércoles a salir en defensa de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la empresa antiplagio a la que recurrió Moncloa haya detectado un 21% de contenido copiado, y ha cargado contra los medios de comunicación que siguen cuestionando el trabajo del jefe del Ejecutivo.

En los pasillos del Congreso, Iglesias ha admitido que le "incomoda" tener que defender "permanentemente" la tesis de Sánchez pero ha apuntado que Plagscan, la empresa que empleó Moncloa para rebatir las acusaciones de plagio, ha reconocido que "ese 21% aparece porque hay citas posteriores a la tesis".

"Es un fraude que haya medios de comunicación que digan que hay un plagio cuando lo que ocurre son citas posteriores a la tesis", ha insistido el dirigente de la formación morada, antes de acusar a esos medios de estar cometiendo "una irresponsabilidad muy grave al dejar el escaso prestigio que les quedaba por los suelos".

Sobre esta misma cuestión se ha pronunciado su portavoz adjunta en el Congreso Ione Belarra, quien en su caso ha apuntado que si existen dudas sobre la tesis de Sánchez, hay que "aclararlas", aunque ha remarcado que el asunto está ya "bastante zanjado".

Es más, ha añadido que ahora los "focos" están en el presidente del PP, Pablo Casado, que aún no ha enseñado su trabajo de fin de máster y de quien "se está demostrando" que existen "irregularidades en su Licenciatura. "Y, de momento, yo no he escuchado a Casado dar ni la más mínima explicación A mi eso sí que me parece preocupante", ha concluido.