Pablo Iglesias visitará el viernes a Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners

Actualizado 17/10/2018 11:32:17 CET



Asegura que Pedro Sánchez conocía su intención de reunirse con el líder de ERC, pero niega que acuda como "el delegado del Gobierno"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reunirá este viernes con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners en la que éste permanece en prisión preventiva, para abordar la situación de los políticos catalanes presos por el procés, pero también tratar de sumar el apoyo de la formación independentista a los Presupuestos.

Así lo ha asegurado el propio Iglesias en un mensaje que ha difundido este miércoles en Twitter, recogido por Europa Press, después de que este martes afirmara que era su intención verse "lo antes posible" con Junqueras.

Me confirman que veré a Oriol Junqueras el viernes. Él y sus compañeros deben estar libres. Hay que trabajar duro para desjudicializar el conflicto, defender el diálogo y construir vías democraticas. Creo que eso sólo es posible si la mayoría de la moción de censura se mantiene — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 17 de octubre de 2018

"Me confirman que veré a Oriol Junqueras el viernes. Él y sus compañeros deben estar libres. Hay que trabajar duro para desjudicializar el conflicto, defender el diálogo y construir vías democráticas. Creo que eso sólo es posible si la mayoría de la moción de censura se mantiene", ha asegurado Iglesias en ese mensaje.

De este modo, el líder 'morado' ha aprovechado su anuncio para volver a reclamar la libertad de Junqueras y del resto de políticos catalanes que permanecen en prisión preventiva por la causa del procés. Eso sí, también ha dejado claro que la situación de los presos no debe condicionar la aprobación de los Presupuestos, para lo cual son necesarios los afirmativos de ERC, PDeCAT, PNV y Compromís.

De hecho, Iglesias está convencido de que la aprobación de los Presupuestos con la ayuda de las fuerzas catalanas y vascas, manteniendo la mayoría que sacó adelante la moción de censura, es la vía adecuada para mejorar la situación de los presos, en la medida en que garantiza la continuidad de la legislatura, y evita un adelanto electoral y la posibilidad de que el PP vuelva al Gobierno.

"Hablar de política, hablar del apoyo a un documento de presupuestos que es muy bueno para este país implica hablar con mucha gente, hay muchas formaciones políticas cuyos apoyos van a ser necesarios, como Compromís, PNV y PDeCAT. Nosotros nos vamos a esforzar y vamos a ayudarles", ha asegurado en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso.

"EL GOBIERNO TIENE QUE HACER TAMBIÉN SU TRABAJO"

Eso sí, Iglesias ha querido dejar claro que no acude a este encuentro con Junqueras como "delegado del Gobierno", sino como líder de Unidos Podemos. "Vamos a hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas, pero el Gobierno tiene que hacer también su trabajo", ha defendido.

"Nosotros no podemos sustituir ese trabajo", ha insistido el líder 'morado', tras aclarar que el presidente Pedro Sánchez sí estaba al corriente de su intención de reunirse con Junqueras, ya que él mismo se lo trasladó en el último encuentro que mantuvieron. "Lógicamente le parece normal que haya encuentros entre líderes políticos de diferentes organizaciones", ha añadido.

Iglesias lleva semanas pidiendo a los catalanes que no vinculen su apoyo a los Presupuestos con la liberación de los presos o la mejora de sus condiciones, porque el Gobierno no puede influir en la Fiscalía. "Me parece que no deberían estar en prisión, pero no se le puede decir a la Fiscalía lo que tiene que hacer", ha defendido.

De hecho, Iglesias está convencido de que al propio Junqueras "no le va a gustar que se utilice a los presos como moneda de cambio". "Dijeron que jamás los utilizarían: esa reflexión es honesta y merece coherencia", aseguró este martes.

MÁS REUNIONES CON PDECAT Y OTROS PRESOS

Por otra parte, Iglesias ha explicado que no tiene previsto llamar o verse en Bruselas con el expresidente catalán Carles Puigdemont, pero sí se ha mostrado dispuesto a mantener encuentros con otros dirigentes catalanes presos como el líder de JxCat en el Parlament y expresidente de la ANC, Jordi Sánchez.

Iglesias ya visitó al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a finales del mes de junio en la cárcel de Soto del Real, convirtiéndose en el primer dirigente de un partido a nivel nacional en visitar a uno de los políticos catalanes presos por el procés.

Él mismo ha explicado este miércoles que su intención era haberse visto poco después con Junqueras, y que así comenzaron a organizarlo entonces, pero el nacimiento prematuro de sus mellizos a principios de julio y su retirada temporal de la primera línea política para atenderles ha retrasado este encuentro hasta ahora.

Iglesias también ha recordado que este miércoles va a mantener un encuentro con el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, y que también le gustaría hablar con el del PNV, Aitor Esteban. "Creo que esto tiene que formar parte de la normalidad democrática", ha defendido.