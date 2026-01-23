Page apoya el acuerdo con Mercosur como contrapeso al "capricho de Trump"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, ha apoyado este viernes el acuerdo comercial de productos agrarios entre la Unión Europea (UE) y Mercosur como imposición de "las reglas del juego" y contrapeso al "capricho" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No se puede imponer el capricho de Trump de romper el comercio permanentemente, se tiene que imponer el comercio" ha alegado el socialista en unas declaraciones a medios en Fitur, recogidas por Europa Press, tras ser preguntado sobre la alianza comercial de la UE con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En este sentido, ha destacado que el tratado ya es positivo solo por servir de referencia de como dos "grandes zonas del planeta" pueden cultivar "un comercio con reglas".

Sin embargo, ha admitido que lo firmado conlleva "cosas en general muy buenas para Europa y algunas cosas que probablemente lo sean menos" por ser este un pacto que "no va satisfacer al cien por cien" a ninguna de las partes: "No es ni blanco ni negro".

A pesar de ello, el presidente castellano-manchego sostiene que este "toma y daca", además de tener que someterse con "serenidad" a un debate, es una manera de "apostar por incrementar el comercio" que ofrecerá a España y Europa "oportunidades de vender fuera".

TRUMP "SOLO BUSCA EL NEGOCIO"

En otro orden de cosas, Page ha lamentado que el presidente estadounidense "solo busca negocio", petróleo en Venezuela y minerales raros en Groenlandia. Por ello, ha aseverado que el residente de la Casa Blanca "es el gran problema que tiene ahora mismo la estabilidad del mundo".

Al hilo, pese a estar convencido de que "hay que invertir en seguridad", el líder autonómico ha señalado a Trump por presionar a los países de la UE con el gasto militar solo para que compren armas a EEUU. "Si el gasto militar que aumentara Europa no fuera a parar a la industria armamentística americana, también se quejaría. No nos engañemos", ha concluido.