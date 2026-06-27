Page pide a Sánchez que si adelanta elecciones, piense en la "infantería" del PSOE y no en lo que exigen Junts y PNV

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (c), durante la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede nacional de la calle Ferraz, a 27 de junio de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que si decide adelantar elecciones, lo haga pensando en la "infantería" del PSOE y no en lo que exigen Junts y el PNV.

Y es que, según ha defendido, a los alcaldes socialistas lo que les interesa actualmente es que sus conciudadanos conozcan su gestión política, y no que el "ruido" y la "tensión" de la política de Madrid "lo tapen todo".

Page, unas de las voces más críticas dentro del PSOE y el único que abiertamente pide elecciones, ha tomado la palabra en el Comité Federal del partido para trasladar lo que horas antes había manifestado a los medios de comunicación, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas.

Esto es, la necesidad de dar la palabra a los ciudadanos ante la falta de mayoría parlamentaria del Gobierno para continuar la legislatura y ante las investigaciones judiciales sobre presunta corrupción que afectan al Gobierno y el PSOE.

EL PSOE ESTÁ PEOR AHORA QUE HACE UN AÑO

Page ha recordado que la situación en el partido está peor ahora que hace un año, cuando saltó a la luz el escándalo de sus exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el primero condenado a 24 años de cárcel y el segundo investigado en varias causas.

Entonces, ha defendido el presidente castellanomanchego, Sánchez se debería haber sometido a una cuestión de confianza o haber adelantado los comicios porque, a su juicio, ése sí habría sido "un mensaje contundente" que la ciudadanía habría recibido "bien".

Page ha recalcado ante sus compañeros que sigue pensando que el partido se encuentra en "el peor momento" de su historia reciente y que los socialistas deben hacerse "las mismas preguntas que se hacen los ciudadanos" ante la situación que se vive en su seno.

Durante su turno, Page ha querido dejar claro que si bien los culpables de la corrupción son los corruptos, el partido debe actuar para que la ciudadanía distinga entre culpabilidad y responsabilidad.

Y, "para evitar" que los ciudadanos hagan responsable al PSOE de la corrupción que le acecha, ha dicho que lo que tiene que hacer el partido es "tener más cortafuegos" contra los corruptos. En este punto, ha insistido en la necesidad de presentar una querella contra la exmilitante socialista Leire Díez, que supuestamente maniobró para frenar las investigaciones judiciales contra el partido.

FALTA AUTOCRÍTICA POR LAS ÚLTIMAS AUTONÓMICAS

Page también ha aprovechado su alocución para lamentar que Sánchez no haya aprovechado su discurso ante Comité para dedicar "ni una sola palabra" ni dar "ni una sola explicación" sobre los resultados obtenidos por el PSOE en las últimas cuatro elecciones autonómicas (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía).

Y es que, según ha señalado, "alguna responsabilidad" tendrá la política nacional, el Gobierno central y la dirección federal en lo cosechado en esos comicios teniendo en cuenta que son "varios millones de españoles" los que han votado en los mismos.