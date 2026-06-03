Pano aseguró a la UCO que le ofrecieron dinero para negar los 90.000 euros de Ferraz y "salvar el culo a Ábalos y Koldo"

Archivo - La empresaria Carmen Pano a su llegada al Tribunal Supremo, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresaria Carmen Pano declaró como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE y "salvar el culo a Ábalos y Koldo".

Así lo recoge la UCO en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press y que forma parte del sumario de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, en la que habrían participado el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez.

Pano testificó ante los agentes que Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer Álvaro Gallego que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

Ante ello, la empresaria les preguntó si era "gente del partido" y De la Hoz habría dicho que sí, que "gente del PSOE", y añadió que "era para salvar el culo a Ábalos y Koldo", a quienes la letrada habría definido como "cabezas de turco", según declaró Pano.

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