Los parlamentarios dan notable a las Fuerzas Armadas, aprueban al Rey y a la Justicia y suspenden a la Prensa

Vista general durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Los parlamentarios españoles conceden una media de 7,1 sobre 10 a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, sitúan por encima del aprobado tanto al Poder Judicial (5,8) como a la Corona (5,5), pero suspenden a los medios de comunicación y sindicatos (4,3) y a las organizaciones empresariales, que obtienen sólo 4,8 puntos.

Los representantes del PP son los que mayor nota dan --más de un 8 sobre 10-- a la Justicia, a la Monarquía y a los militares y policías, mientras que solo conceden 2,6 puntos a los sindicatos. Los socialistas dan poco más de un 4 a la Corona y al Poder Judicial, pero elevan a 6,7 a los sindicatos. Los de Vox conceden un 6,6 a la Corona y son los más críticos con la Prensa (1,7) y los sindicatos (0,5 puntos).

La izquierda alternativa (Sumar y Podemos) y los nacionalistas e independentistas (Bildu, Junts, PNV, ERC y BNG) son los más críticos con el Rey, con notas que no llegan al 1 sobre 10. También suspenden al Poder Judicial, a los medios y a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Así lo indican los resultados de la cuarta encuesta realizada a 518 diputados, senadores y parlamentarios autonómicos de todos los partidos de España. El estudio, al que tuvo acceso Europa Press, ha sido realizado por la UNED y la Universidad de Burgos, dentro del proyecto internacional Comparative Candidate Survey (CCS).

UNO DE CADA CUATRO CREE QUE EL SISTEMA ESTÁ CORROMPIDO

En relación con el estado de la democracia, el 76% de los parlamentarios se muestra de acuerdo con la idea de que la ciudadanía está perdiendo la confianza la democracia, frente al 8% que se declara en desacuerdo. Los más optimistas son los parlamentarios socialistas y los más pesimistas los de Bildu.

Eso sí, sólo el 23% cree que el sistema está corrompido y se necesita otro nuevo, frente a un 63% que lo niega. Además, el 94% de los representantes públicos está muy o bastante de acuerdo con que la democracia, pese a sus problemas, es mejor que cualquier otra forma de gobierno; el 5% mantiene una posición intermedia y el 2% discrepa.

Asimismo, el 63% se muestra de acuerdo con que un representante político debe seguir la voluntad del pueblo y el 8% se muestra en desacuerdo. Del mismo, un 70% considera que debe tratar de descubrir lo que piensan los electores y trasladarlo a la política, frente al 30% que opina que debe tener sus propias ideas, aunque no coincidan con las de sus votantes, y tratar de convencerles. Solo en las bancadas de Junts y Vox son más los que piensan que hay que mantener las ideas propias en toda circunstancia.

Además, hay división de opiniones sobre si las decisiones importantes deberían tomarse por referéndum, pues un 37% lo apoya y otro 34% discrepa.

Tampoco hay consenso al opinar sobre igualdad. El 38% de los representantes del PP y el 69% de los de Vox considera que la discriminación de las mujeres ya no sea un problema en España, mientras que en el resto de formaciones la inmensa mayoría de los encuestados piensa lo contrario.

QUE LOS INMIGRANTES SE ADAPTEN A LAS COSTUMBRES DEL PAÍS

La mayoría respalda el matrimonio homosexual y sólo un 4% de los encuestados se posicionan a favor de prohibirlo por ley. Eso sí, entre los políticos de Vox son más los abogan por derogarlo, un 37% por un 34% que se opone.

En política migratoria, una media del 52% se muestra de acuerdo con que se pida a las personas inmigrantes que se adapten a las costumbres españolas, frente a un 23% que se muestra en desacuerdo. Los diputados y senadores de Vox (100%), PP (83%), Junts (77%) y el PNV (64%) son los más proclives a esa solicitud, mientras que en Bildu (0%), Sumar/Podemos (3%) y ERC (11%) destacan por lo contrario.

Además, el 81% de los parlamentarios está muy o bastante de acuerdo con que las personas migrantes son buenas para la economía española, frente a sólo un 4% que se muestra en desacuerdo. Esop sçi, entre los cargos de Vox ocurre lo contrario y sus encuestados se posiciona mayoritariamente en el no.

En política ambiental, el 68% de los interrogados se muestra muy o bastante de acuerdo con que se deben tomar medidas contundentes para proteger el medio ambiente. Nuevamente, el partido dirigido por Santiago Abascal se desmarca, con un 69% en desacuerdo con esta afirmación.

Sobre prioridades presupuestarias, el 46% se muestra muy o bastante de acuerdo con dar alta prioridad al gasto en defensa, y el 26% opina lo contrario. Por partidos, los de PP y Vox superan el 75%, el PP el 31% y entre el resto de partidos de izquierdas y nacionalistas esta posición no supera el 14%.

En fiscalidad, la media de posicionamiento de los representantes públicos a favor de pagar más impuestos para mejorar los servicios públicos se sitúa en 7,1 puntos sobre 10. En Vox (4), PP (5,2) y Junts (5,7) se reduce este idea frente a los partidos de izquierdas, que superan el 9 de puntuación.