Archivo - Sede del Tribunal Supremo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', pero tienen suspendido cautelarmente su derecho a voto en estas elecciones por orden del Tribunal Supremo (TS), podrán entregar sus papeletas si votan presencialmente en las elecciones del domingo y los sobres electorales que hayan enviado desde fuera o dentro de España llegarán a las mesas electorales, pero no se meterán en las urnas, no se contarán y quedarán apartados.

El pasado mes de septiembre, el Supremo, a instancias de Vox y Iustitia Europa, resolvió suspender de manera cautelar el derecho a voto de las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que fueron nacionalizadas por esa vía y que no puedan acreditar que son descendientes de exiliados.

La suspensión estará vigente hasta que el tribunal resuelva el fondo del asunto y se pronuncie sobre la instrucción del Ministerio de Justicia que estableció cómo debía aplicarse la citada disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

La controversia reside en que, mientras en la norma se contempla la nacionalización de descendientes de españoles que tuvieron que dejar España por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, la instrucción ampliaría el alcance de la ley al presumir "la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955".

Los nombres de estos 163.355 españoles que no pueden votar el domingo están incluidos en el listado que el Gobierno facilitó al Supremo. Por contra, hay otras 901 personas que se beneficiaron de esa medida que votarán con normalidad tras haber acreditado que descienden de exiliados.

LISTADO DE AFECTADOS

Según ha dictaminado la Junta Electoral Central (JEC), las mesas electorales a las que estén adscritos electores afectados por esta suspensión cautelar del derecho a voto, contarán el domingo con un listado de sus nombres.

Si se recibe algún voto de estas personas, los miembros de la mesa deberán hacer una marca en la lista que señale su nombre, e informar al elector, si ha acudido presencialmente, a votar de que tiene suspendido ese derecho cautelarmente.

También se informará a los electores que adjunten una certificación consular --para acreditar su vinculación con el exilio-- emitida con anterioridad al día de la votación y, en estos casos, junto a la marca de su nombre se pondrá la palabra "certificación".

GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD

La mesa deberá recoger todos los sobres de las personas que figuren en esa lista (tanto si van acompañados de certificación como sí no), pero no se introducirán en la urna ni se abrirán, sino que se irán acumulando separadamente. La presidencia y las vocalías de la mesa, y, en todo caso, al menos dos de las tres personas que la integran, deberán firmar cada uno de estos sobres en el anverso y en el reverso "para garantizar una debida trazabilidad" de los mismos.

Los que vayan acompañados de certificado se introducirán en un sobre que será firmado nuevamente por los miembros de la mesa y será identificado "con la mención 'certificado' y la identidad del elector".

Todos estos sobre de votación "se conservarán cerrados y separados de los votos ordinarios" y, en concreto, se meterán en el "sobre bolsa 1" donde al finalizar la jornada electoral, la mesa debe introducir la llamada documentación electoral, junto con la lista de electores suspendidos.

En el anverso de ese sobre 1 se deberá hacer constar de manera manuscrita que ahí se incluyen los votos de los nacionalizados que tienen este derecho suspendido y, en su caso, el número de electores que han acompañado el sufragio de un "certificado consular pendiente de comprobar".

CONSTARÁN COMO "INCIDENCIAS"

Además, la mesa tendrá que consignar en el apartado de incidencias del acta de sesión el número de personas de la lista de suspendidos que han entregado su voto presencialmente y por correo, diferenciando los correspondientes al Congreso y al Senado. Y ahí también deberán poner cuántos han presentado una certificación consulta pendiente de comprobación.

El Supremo especificó que la suspensión cautelar del derecho a voto afecta tanto a los nacionalizados que residen en España como a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los españoles que viven en el exterior votaron esta semana y en ese proceso también quedaron apartadas en urnas separadas los sobres de los que tenían suspendido el derecho.

En este contexto, la JEC dictó una circular relativa a la cumplimentación del acta del escrutinio para la votación de residentes en el extranjero, en la que deja claro que los votos de los afectados por la suspensión del Supremo deberán consignarse en este documento como "no escrutables".

ESCRUTINIO DEL VOTO CERA

El escrutinio de los votos procedentes del extranjero corresponde a las juntas electorales provinciales, que se constituyen en mesas electorales para ese recuento, previsto para el 4 de diciembre, antes del escrutinio general. Todo se hace en presencia de los interventores designados por los partidos.

La JEC detalla que los sobres de votación de los electores afectados por la decisión del Supremo, "deberán hacerse constar en un anexo del acta" de votación desglosados "por país y consulado" y que esos datos tienen que enviarse también en formato electrónico al organismo arbitral.

Al finalizar el escrutinio, la JEC hará públicos los datos de voto de las personas españolas residentes en el extranjero remitidos por cada consulado desglosados por provincias, así como los datos del voto recibido en cada Junta Electoral Central Provincial desglosados por consulado de emisión.