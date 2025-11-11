Patxi López acusa a Feijóo de poner Valencia "en manos de la ultraderecha" y elegir al "preferido" de Vox

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber puesto a la Comunidad Valenciana "en manos de la ultraderecha" al designar a Juan Francisco Pérez Llorca, "el preferido de Vox" como candidato a la Presidencia de la Generalitat valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón.

En rueda de prensa en el Congreso, López ha explicado que el precio del apoyo de Vox la investidura de Pérez Llorca empezó a pagarlo el PP votando este lunes "contra Europa, España y la ciencia" frente a los objetivos climáticos marcados, y junto "a sus nuevos mejores amigos Víctor Orban --primer ministro de Hungría--, Marine Le Pen --líder del Frente Nacional francés-- y la extrema derecha polaca".

Según el portavoz parlamentario, el segundo pago de Feijóo a Vox es la designación como candidato al Gobierno valenciano a Pérez Llorca, "el que ha defendido contra viento y marea Mazón y que llegó a un acuerdo con Vox en una servilleta en dos minutos".

"El mérito es que era el preferido de Vox. Ahora todo está en manos de la ultraderecha y los valencianos no se merecen esto. El pueblo valenciano se merece votar para decidir, porque su decisión no va a ser estar en manos de la extrema derecha", ha manifestado.

EL LIDER DE LA ULTRADERECHA ES FEIJOO, NO VOX

En conclusión, Patxi López considera que quien mejor representa hoy a la extrema derecha en España no es el presidente de Vox, Santiago Abascal, sino Feijóo: "Es el gran líder de la extrema derecha, con su machismo, su xenofobia, su negacionismo climático y su forma de entender al adversario político como un enemigo a destruir --ha afirmado--. Feijóo está hundiendo al PP y nadie hace nada en esa casa".

En cuanto a Mazón, ha comentado qe el dimitid presidente valenciano "se cree la única víctima" de la dana. "No tiene ningún tipo de empatía. No hay nada más indigno y patético en nuestra historia política que lo que ha hecho este señor, pero el único responsable es Feijóo, que ha puesto a Valencia en manos de Vox", ha afirmado.