Patxi López admite que debían haber invitado a Alfonso Guerra al homenaje a la victoria de 1982 y confía en que asistirá

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha admitido este miércoles que debían haber invitado al exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra al acto de homenaje a la victoria electoral del PSOE en 1982 y confía en que asistirá a la cita socialista.

"Hay veces que hay cosas que se te escapan y creo que a Alfonso había que haberle invitado y estoy convencido de que tiene que estar y estará", ha trasladado el dirigente del PSOE en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

En cualquier caso, ha apuntado que "no se cursan invitaciones para ir a un acto público". "A los actos públicos no se invita a nadie, se va", ha insistido.

De todas formas, el PSOE de Andalucía finalmente ha trasladado a través del miembro de la Comisión Ejecutiva de la federación socialista andaluza, Rafael Márquez que la dirección provincial del PSOE de Sevilla va a cursar una invitación a Alfonso Guerra para el citado acto y ha señalado que fue "uno de los grandes protagonistas" de aquella victoria.

Preguntado acerca de si el motivo por el que los barones socialistas no van a asistir a la cita es que no han recibido la invitación, López ha negado este extremo y ha apuntado que seguramente sea porque tienen sus agendas. "Alguno seguramente están ya en campaña ante la perspectiva de elecciones en mayo y a veecs no te cuadran las agendas", ha añadido.