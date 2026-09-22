Patxi López cree un "bulo" las amenazas a la jueza del hermano de Sánchez y achaca al PP "vacío moral" por hacerse eco

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado este martes de "bulo", "mentira" y "atrocidad" las informaciones sobre un supuesto intento de intimidar a la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y ha criticado el "vacío moral" del PP por hacerse eco de ellas.

López se ha pronunciado así en rueda de prensa en el Congreso por la publicación de 'El Debate' sobre la supuesta red liderada por la llamada 'fontanera del PSOE', Leire Díez habría para darle un "sustillo" a la magistrada, que condenó a David Sánchez a 9 años de inhabilitación por un delito de malversación.

El portavoz ha criticado que el PP se pronuncie sobre este tipo de informaciones, que calificado de "teorías de conspiración terroristas". "Da buena cuenta del vacío moral que tienen (en el PP). Y es preocupante", ha apostillado.

En una respuesta anterior, López también afeó a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, por insinuar que el Gobierno no permitía que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitara Ceuta.

"Se están haciendo eco de todas las teorías de la conspiración, de todas, de difundir bulos terraplanistas, de decir unas cosas que lo único que demuestra es el nivel de la degradación del PP. Es que ha dicho unas cosas tremendas sobre algunas de las cuestiones que unos inventan con tal de atacar al Partido Socialista y esto es un invento más", ha concluido.