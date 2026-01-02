Patxi López critica al PP por "ridiculizar" la auditoría sobre las cuentas del PSOE: "¿Dónde está la de su caja b?"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha censurado este viernes al PP por tratar de "ridiculizar" la auditoría externa sobre su contabilidad encargada por el PSOE y se ha preguntado "dónde está" el análisis de la "caja b" y de los "sobresueldos" que cobraban determinados dirigentes 'populares' y que salieron a la luz con el 'caso Gürtel'.

En una declaración grabada en la sede del PSOE en Portugalete y difundida por el partido, López ha destacado esa auditoría sobre la contabilidad del PSOE encargada a dos catedráticos expertos en la materia demuestra que "no hay financiación irregular".

Por eso, ha cuestionado que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, intentara "ridiculizar" este estudio, asegurando que se trataba de una especie de 'autoauditoría'. "Es prácticamente como encargar a José Luis Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre acoso sexual", apostilló la portavoz 'popular'.

"Y la cuestión es, ¿dónde está la auditoría de la 'caja b' del PP? ¿Dónde está la auditoría de los sobresueldos en sobres y de la sede de 'Génova' financiada con el dinero en B?. Esa auditoría está en una sentencia que condena al PP como único partido condenado en este país por corrupción", ha concluido López.