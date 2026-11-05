Patxi López ironiza con la "casualidad" del registro en casa de Ábalos: "¿Qué sentido tiene volver año y medio después"?

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara baja por Bizkaia, Patxi López, en un desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha iorinizado este jueves con la "casualidad" del nuevo registro en la casa del exministro José Luis Ábalos en plena precampaña, subrayando que no tiene sentido esta operación "año y medio después" de que la Unidad Central Operativa (UCO) ya lo hiciera.

"Qué casualidad que siempre que el PSOE saca cabeza o hace un gesto como la dimisión de Óscar Puente, que tiene razonablemente una proyección, aparezca alguien que quiere hundir otra vez al PSOE", ha subrayado el portavoz socialista en declaraciones a 'La 1', recogidas por Europa Press, en las que ha englobado esta afirmación dentro de una "opinión personal". "Yo no creo en las meigas, pero haberlas, haylas", ha resumido.

Así se ha pronunciado López después de que la Audiencia Nacional haya ordenado a la UCO de la Guardia Civil que realice seis detenciones para la toma de declaración en el marco de la nueva pieza separada secreta del 'caso Koldo' que instruye el magistrado Ismael Moreno. También se ha requerido información en Adif y se ha registrado la casa de Ábalos en Valencia. Entre los arrestados figura Andrea de la Torre, pareja del exministro.

El portavoz parlamentario ha insistido en dejar a la Justicia que "investigue hasta el final", y que determine "quién es responsable de esta corrupción", que "parece que la hubo en algunos casos". No obstante, ha cuestionado que se registre de nuevo el domicilio de quien fuera número tres del PSOE.

"¿Qué sentido tiene volver a registrar la casa de Ábalos un año y medio después de que ya se hicieron todos los registros? No llego a comprenderlo, no llego a alcanzarlo, pero es lo que están haciendo", ha añadido.