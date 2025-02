Patxi López ve "delirantes" las declaraciones de Ayuso sobre el PSOE y cree que "no es buena persona"

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, considera "delirantes" las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el PSOE madrileño y el Gobierno de Pedro Sánchez y que cree que con ellas demuestra que "no es que no sea una buena política" sino que "no es una buena persona".

Así ha respondido López en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces al ser preguntado por el hecho de que Ayuso acusara al PSOE-M de hacer un Congreso "del odio" centrado en su "destrucción personal" y apuntara a Moncloa por la "desaparición" en su móvil de los mensajes que había intercambiado con Pedro Sánchez durante la pandemia.

"Fue delirante las cosas que llegó a decir (Ayuso) para desviar la atención de otros asuntos", ha censurado López, para quien las palabras de Ayuso dejan claro que "cuando alguien miente tan descaradamente con el objetivo de convertir al adversario político en el enemigo a abatir, por cualquier medio y de cualquier manera, no es que no sea una buena política, es que no es una buena persona".