Patxi López ve un "escándalo de primera dimensión" que el PP pida rebajar la pena a Aldama

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha tildado este martes de "auténtico escándalo" que el abogado del Partido Popular haya pedido la rebaja de la pena de prisión para el comisionista Víctor de Aldama en el llamado 'caso Mascarillas', en el que se juzga por supuesta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

En los pasillos del Congreso, López ha criticado que mientras Aldama "reconoce que se ha llevado más de 5 millones y medio de euros en mordidas por las mascarillas" es quien "anda libre por la calle". "Y ahora el PP quiere rebajarle la petición de pena para que no pase ni siquiera por la cárcel. Eso en cualquier tierra de garbanzos es un escándalo de primera dimensión", ha criticado, por lo que ha exigido al PP que explique esta decisión.

El dirigente socialista reconoce que a un imputado se le puede otorgar beneficios cuando colabora con la Justicia, pero se ha preguntado "en qué ha colaborado" Aldama en este caso. "Dijo que iba a aportar pruebas de la corrupción del Partido Socialista. ¿Dónde están esas pruebas? Ya está bien", ha añadido.

"NO ES AGRADABLE VER A ÁBALOS EN EL BANQUILLO"

Preguntado por los periodistas sobre la imagen de Ábalos declarando en el banquillo como acusado, López ha reconocido que "no es agradable" para el PSOE, al tratarse de alguien que fue secretario de Organización, pero ha recalcado que el partido "reaccionó desde el primer minuto" y lo apartó de sus filas.

Con relación al resto del procedimiento judicial, el portavoz ha defendido que la Justicia "haga su trabajo", que vaya "hasta el fondo y hasta el final", que determine "dónde están los culpables" y que "caiga el peso de la ley sobre ellos". "Lo que esperamos es que la justicia actúe. No este circo mediático que nos están metiendo el propio PP con estas rebajas de peticiones y este tipo de cosas", ha concluido.