Patxi López ve normal que PNV y otros partidos hablen de empresas con la SEPI: "No se puede sospechar de todo el mundo"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha enmarcado en la "normalidad" que partidos, como el PNV, se reúnan con la SEPI cuando hay empresas que están en riesgo. "No se puede sospechar de todo el mundo", ha enfatizado.

Así ha reaccionado López, en rueda de prensa desde la Cámara Baja, al ser preguntado por el último informe de la UCO que habla de reuniones del PNV con el expresidente de la SEPI al que se sitúa en la supuesta trama de corrupción en torno a Leire Díez.

El dirigente socialista ha querido dejar claro que "no es delito" que un partido se reúna con la SEPI cuando hay empresas en riesgo que ponen en jaque el futuro de los puestos de trabajo de sus empleados.

"Es que eso no es delito, es que eso es nuestra obligación: buscar cómo salvamos a las empresas que son del tejido industrial de nuestro país", ha defendido López, quien considera paranoico que se empiece a "sospechar de todo el mundo". "Vamos a ver qué hay de delito, si es que lo hay" en las reuniones a las que hace referencia la UCO en su informe, ha zanjado.