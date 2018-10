El PDeCAT avisa a Sánchez: si quiere el apoyo a los Presupuestos, debe haber resultados en el diálogo político

Actualizado 29/08/2018 17:12:36 CET

Campuzano rechaza subir el IRPF y pide que, en lugar de subir tipos, se ataje el fraude fiscal y las tecnológicas paguen más impuestos

Advierte de que si se destopan las cotizaciones a la Seguridad Social, se tendrá que hacer lo mismo con las pensiones

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "avanzar en el diálogo político" entre las instituciones catalanas y estatales si quiere el apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En una entrevista con Europa Press, el diputado independentista ha advertido de que antes de abordar el debate de los PGE existe "un primer elemento" que están "obligados a recordar": que hay miembros del anterior Ejecutivo catalán encarcelados "de manera injusta" y otros, incluido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que continúan "en el exilio".

"Esa anormalidad política condiciona el clima político en Cataluña, el clima político en España y nuestras posiciones políticas", ha avisado, y ha dicho que "hoy por hoy" están "lejos de haber fijado" su posición respecto a los Presupuestos de 2019.

Ha recordado que antes de las Cuentas del Estado, deben fijarse la senda de déficit y el techo de gasto. En este sentido, se ha mostrado favorable a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para retirar al Senado su veto al techo de gasto, y ha subrayado que el PDeCAT ya lo propuso en el mes de julio.

También ha pedido al Gobierno que flexibilice la regla de gasto de los ayuntamientos, dado el momento de superávit que viven muchos de ellos, aunque ha insistido en que estarán "atentos" al diálogo Moncloa-Generalitat antes de tomar cualquier decisión.

SÁNCHEZ, "POLÍTICA DE GESTOS"

Según Campuzano, el Ejecutivo acudió a la comisión mixta celebrada el pasado julio "sin los deberes hechos" y aún no se han retirado los recursos ante el Tribunal Constitucional como Sánchez dijo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que haría. Por ello, entre otras cosas, el parlamentario del PDeCAT considera que los primeros meses del Gobierno socialista se han marcado por "una política de gestos" que debe pasar a la toma de decisiones.

Retomando la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Campuzano ha dicho que firmaron la proposición de ley tras el pacto entre Unidos Podemos y el Ministerio de Hacienda porque era la fórmula adecuada, y no el real decreto ley que trascendió tras la reunión entre la ministra María Jesús Montero y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

"La senda de déficit que se planteaba era falsa", ha defendido Campuzano, quien ha añadido que los votos del PDeCAT estarán encaminados a "facilitar" un mayor margen de gasto y de inversión para las comunidades autónomas. Aun así, el diputado catalán ha apuntado "el riesgo" que existe de que el PP y Ciudadanos bloqueen esta reforma legislativa y de que no logre aprobarse a tiempo la senda de déficit.

Por otro lado, en cuanto a "la dimensión económica" de los PGE, Campuzano ha acusado al Gobierno de plantear una política fiscal "confusa" y ha apostado por una política fiscal que por un lado recaude los ingresos necesarios y, por otro, incentive el crecimiento económico y la creación de empleo.

PIDE QUE "TODOS" PAGUEN IMPUESTOS Y NO SUBIRLOS

Para ello, el PDeCAT rechaza la propuesta de Podemos de subir impuestos como el IRPF y apuesta por enfrentarse con el "gravísimo problema" del fraude fiscal. "Si todos los que tienen que pagar impuestos los pagasen, no serían necesarios nuevos impuestos", ha garantizado, y ha exigido al Ministerio de Hacienda que "se esfuerce" en acabar con esta lacra.

"La política fiscal que nosotros vamos a defender es una política fiscal prudente", ha asegurado, y ha advertido de que un destope de las cotizaciones --como pretende Podemos-- "debe hacerse con prudencia" y "debería implicar" además un destope de las pensiones. "Si no, estaríamos cargándonos la lógica contributiva del sistema de la Seguridad Social", ha aseverado, y ha añadido que en Cataluña ya tienen "los impuestos más altos de los tipos más altos para los contribuyentes más altos" y que no deben incrementarse.

Sí ha dicho estar dispuesto a estudiar nuevas figuras impositivas, siempre y cuando estas no afecten al crecimiento, al empleo, a las medianas ni pequeñas empresas, ni a los autónomos. "El diablo habita en los detalles y hay que conocer los detalles para saber, exactamente, de lo que estamos hablando", ha afirmado.

Campuzano ha manifestado que el PDeCAT no es partidario de que las grandes tecnológicas no paguen sus impuestos en España y ha insistido en que hay "demasiada gente" que no los paga. Así, ha señalado a las grandes multinacionales que eluden sus responsabilidades fiscales y a la economía sumergida como los dos ejes a combatir contra el fraude fiscal.

"Tenemos ocho o nueve puntos de diferencia en nuestra capacidad de recaudación con las medias europeas. Y eso no pasa por elevar tipos ni más impuestos, sino pasa por que quien tiene que pagar impuestos los pague", ha remarcado.