PDeCAT dice que los presos del procés no pueden formar parte de una "negociación política" sobre los PGE

Publicado 25/09/2018 18:31:13 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado este martes que la situación de los políticos presos por la causa del proceso independentista catalán "no puede formar parte de una negociación política" sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019, pero ha puntualizado que la existencia de "situaciones injustas" no "generan confianza para abordar el debate presupuestario" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado Campuzano en el Congreso al ser preguntado sobre la advertencia de ERC, que ha vuelto a avisar de que sólo negociará los Presupuestos si antes el Gobierno obliga a la Fiscalía a retirar la acusación contra los procesados.

Tras explicar que, de momento, el Ejecutivo no se ha "dignado" a comentarles "nada" sobre las cuentas públicas, el portavoz del PDeCAT ha hecho hincapié en que hoy por hoy "no se da" la "confianza" necesaria entre ambas partes para abordar un tema de este calibre. "Es muy evidente que la situaciones injustas no generan confianza para abordar el debate presupuestario", ha agregado.

Según ha detallado, esa confianza no es da porque las comisiones bilaterales entre el Estado y Cataluña trabajan muy lentas, el diálogo bilateral "no termina de avanzar" y el Ejecutivo sólo ha retirado uno de los recursos de inconstitucionalidad promovidos en su día por el Gabinete de Rajoy.

NO HAY CONFIANZA

A esto, ha añadido la situación de los presos que, a su juicio, "no termina de avanzar en la dirección adecuada". Sin embargo, ha evitado condicionar la negociación presupuestaria a la puesta en libertad de los procesados que ahora están en prisión preventiva.

"La situación de los presos está al margen de la situación política", ha dicho, aunque a renglón seguido a remarcado que "el Gobierno sabe que, ley en mano" la fiscal general del Estado, María José Segarra, y la Abogacía del Estado "pueden tomar decisiones que ayuden a los jueces a tomar la decisión de liberar a los presos".

"Pero eso no forma parte de una negociación política; no puede formar parte de una negociación política", ha aseverado, antes de apostillar que "mientras la situación judicial esté como está" y se impute a los políticos "delitos que no existen" no va a haber "normalidad política" para abrir una "negociación normal".