El PE denuncia la instrumentalización de la migración y pide investigar la responsabilidad por la entrada masiva a Ceuta

Archivo - Sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia)- VALENTINE ZELLER - Archivo

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento Europeo ha denunciado este miércoles la instrumentalización de la migración como arma de "guerra híbrida" para desestabilizar a los países de la Unión Europea y ha pedido por ello una investigación "independiente y exhaustiva" para determinar la responsabilidad por el cruce ilegal de cerca de 80.000 personas a Ceuta desde Marruecos.

Así consta en una enmienda adoptada con 435 a favor, 209 en contra y 13 abstenciones incluida en un informe más extenso sobre las amenazas híbridas que afronta la Unión Europea, que apunta a Rusia como el principal peligro, seguido de otros países como Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte.

La referencia a la crisis vivida en Ceuta ha sido incluida por la propia ponente del informe, la eurodiputada lituana del Partido Popular Europeo (PPE) Rasa Jukneviciene, y es independiente de la resolución no vinculante sobre la situación en la ciudad autónoma que el pleno votará mañana jueves y para que los grupos han presentado hasta siete versiones diferentes.

El texto enmendado indica que la Eurocámara "condena enérgicamente el ataque a la frontera meridional de la Unión en la ciudad de Ceuta, perpetrado los días 30 y 31 de julio de 2026, así como la posterior invasión de la ciudad, que constituye un ataque a la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro".

Asimismo, "lamenta el uso de los flujos migratorios irregulares como instrumento de guerra híbrida dirigido contra la estabilidad y la seguridad de un Estado miembro" y en ese contexto "pide una investigación independiente y exhaustiva para aclarar la responsabilidad de la planificación y la ejecución de los ataques y determinar los objetivos perseguidos".

Horas antes de la sesión de voto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comparecido ante el mismo pleno reunido en Estrasburgo (Francia) y asegurado a los ceutíes que Ceuta es parte de la frontera de Europa y, por ello, "Europa estará ahí" para apoyarles.

La conservadora alemana, que ha evitado toda referencia directa a Marruecos en el contexto de esta crisis, ha abogado también por afrontar la presión migratoria sobre la Unión Europea con medidas con las que endurecer los controles y también con estrechar la colaboración con los países vecinos para agilizar los retornos.

NO PROSPERAN ENMIENDAS DE VOX QUE APUNTAN A RABAT

En el curso de la votación, sin embargo, no han prosperado dos enmiendas presentadas por Vox pese a contar con los votos de la delegación del PP español al completo, ya que en contra de las mismas han votado el resto del Partido Popular Europeo.

En concreto, una de las enmiendas que ha decaído insta a la Comisión Europea a "revisar urgentemente toda la financiación" que la UE paga a Marruecos por la gestión de la migración.

De hecho, el texto pedía asimismo suspender "la financiación, la asistencia financiera y la financiación preferente de la Unión a cualquier tercer país u organización cuyo Gobierno fomente, facilite, dirija o instrumentalice deliberadamente los flujos de inmigración ilegal como parte de un ataque híbrido contra un Estado miembro".

La otra enmienda descartada se hace eco del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que apuntó que la entrada masiva de migrantes estuvo guiada por gendarmes marroquíes y, según relata Vox en su propuesta de texto, "no fue un fenómeno migratorio espontáneo".

Tras la votación, Vox ha criticado en un comunicado al Partido Popular Europeo y a los Socialistas y Demócratas (S&D) --en el que se integra el PSOE-- de votar en contra de "medidas para proteger Ceuta y reconocer la inmigración ilegal como arma de guerra híbrida".

En otro comunicado sin referencias a las enmiendas de Vox, el PP español ha puesto en valor que la Eurocámara haya incluido en el informe sobre amenazas híbridas una referencia que "condena la invasión de Ceuta y exige esclarecer las responsabilidades del ataque híbrido contra España".