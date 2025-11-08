Pedro Sánchez desea una pronta recuperación al policía herido en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado una "pronta recuperación" al agente de la Policía Nacional que ha resultado herido de gravedad en un tiroteo registrado en la localidad sevillana de Isla Mayor cuando participaba en un dispositivo contra el tráfico de drogas.

"Mi deseo de una pronta recuperación al agente herido en un dispositivo contra el narcotráfico que se estaba desarrollando en Isla Mayor", ha expresado el jefe el Ejecutivo en un mensaje en la red social X sobre el agente, que se encuentra en estado crítico en un hospital sevillano.

El agente herido participaba en un dispositivo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal, cuyos miembros han abierto fuego contra los efectivos policiales desplegados tras percatarse de su presencia, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Sánchez también ha trasladado su reconocimiento y solidaridad a los agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional, que "cada día luchan frente al crimen organizado".

La Policía Nacional mantiene desplegado un importante dispositivo junto a la Guardia Civil en el entorno de Isla Mayor para localizar y detener al autor o autores de los disparos.