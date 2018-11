Pedro Sánchez exige a Rufián y a Casado que pidan disculpas por "insultar" en el Parlamento

Actualizado 21/11/2018 22:29:46 CET

Niega haber roto relaciones con el PP y reclama "singularmente a los partidos con mayor representación" que tengan sentido de Estado

VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido hoy al diputado de ERC, Gabriel Rufián y al presidente del PP, Pablo Casado, que pidan disculpas por excederse verbalmente e insultar en el Pleno del Congreso de los Diputados, al tiempo que ha reclamado "singularmente" a los partidos que tienen mayor representación parlamentaria que tengan sentido de Estado y hagan una oposición útil y constructiva desde el respeto.

El jefe del Ejecutivo ha instado tanto a Rufián como a Casado a que reconozcan sus excesos verbales y lo ha hecho tras la cumbre bilateral que ha mantenido esta tarde con Portugal en Valladolid.

Pedro Sánchez respondía así al ser preguntado si, al igual que había roto relaciones con el PP por llamarle golpista, también iba a romper relaciones con ERC después de los insultos de Rufián al ministro José Borrell, a quien ha llamado racista, y de que el titular de Exteriores afirmara que uno de los diputados de ERC le había escupido.

"He dicho y es importante subrayarlo que todos los grupos tienen que hacer una reflexión de que las sesiones de control al Gobierno no pueden ser la ceremonia de la crispación", ha señalado Pedro Sánchez antes de recordar que la de hoy no ha sido la primera aunque espera que sea la última vez que sucede en el Congreso.

NIEGA HABER ROTO RELACIONES CON EL PP

No obstante, Sánchez ha negado que haya roto relaciones con el Partido Popular, precisando que lo ha hecho con los políticos que "usan la palabra para difamar" como cuando Pablo Casado le llamó "golpista". "No es el grupo del PP o ERC con quienes rompemos relaciones, sino con las personas" que no usan la palabra de manera adecuada.

El jefe del Ejecutivo ha puesto como ejemplo de que su Gobierno sigue manteniendo relaciones con los populares el acuerdo al que habían llegado el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero ha aclarado que, aunque esta ruptura no se produce con los partidos, sí lo es con "los políticos que usan la palabra para difamar" como cuando se le "tachó de golpista".

Tras insistir que quiere regenerar la vida política, ha exigido a Rufián y a Casado que "simplemente" pidieran disculpas. Ha alegado al respecto que en el "fragor" de las discusiones en el Congreso "uno puede excederse" pero ha reclamado que estos excesos se reconozcan. "Pedir disculpas es bueno, sano también en democracia", ha remachado.

"LE HAN FALTADO EL RESPETO A BORRELL Y NO ES UNA ANÉCDOTA"

Según ha precisado el presidente del Gobierno, hoy le han faltado "el respeto" al ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, con el que ha asegurado que se solidariza. Pero cree que lo que ha ocurrido en el Parlamento "no es una anécdota", sino que viene ocurriendo en los últimos meses y por parte de determinadas personas "que no usan la palabra" para dialogar o hacer una oposición útil.

En su opinión, cuando no hay respeto en el Parlamento "se debilita la democracia" y por ello ha pedido que todos los poderes del Estado estén a la altura de la sociedad a la que sirven.

Según Sánchez, los ciudadanos hoy no se han sentido representados por los que son los representantes legítimos de la ciudadanía y ha insistido en pedir a los diputados y que usan la palabra para faltar al respeto que "reflexionen y vuelvan a la moderación". "Se puede hacer oposición apasionada, con argumentos, pero no faltar al respeto", ha recalcado.