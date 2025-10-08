Pedro Sánchez manda un "sentido abrazo" a los allegados de los cuatro muertos en el derrumbe de un edificio en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC, a 21 de septiembre de 2025, en Gavà, Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado un "sentido abrazo" a los allegados de las cuatro personas fallecidas en el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid, y ha agradecido a los servicios de emergencia por haber trabajado sin descanso, "como hacen siempre".

"Un sentido abrazo a las familias, amigos y compañeros de las cuatro personas fallecidas en el derrumbe del edificio en el centro Madrid y que han sido localizadas esta noche. Todo nuestro cariño y solidaridad en estos difíciles momentos", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X.

Sánchez ha dado las gracias, "una vez más", a todos los servicios de emergencias, que después de haber trabajado toda la madrugada han encontrado los cuerpos de los cuatro desparecidos en el derrumbe del edificio de la calle Hileras, 4 de Madrid.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado del rescate de dos de los cuerpos poco antes de las 3.00 horas de este miércoles, horas después de hallar y recuperar otros dos cadáveres, y han indicado que la Policía Científica de Policía Municipal y Policía Nacional se harán cargo en las próximas horas de su identificación.

Los bomberos se retiraban de madrugada del lugar del siniestro, si bien un retén preventivo ha permanecido durante la noche. De los cuatro desaparecidos, tres eran hombres y una mujer, que tenía "alguna responsabilidad en la obra", indicaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desplazado hasta el lugar del siniestro.

En estos momentos no hay indicios de lo que ha podido suceder, una investigación e instrucción que recaen en la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid al tratarse de un accidente laboral. Almeida ha detallado que "se ha producido el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha provocado que a partir de ahí bajara por todas las plantas hasta la baja.