Imagen del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez - LECTURAS

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha concedido en plena campaña electoral su primera entrevista a una revista del corazón, donde vuelve a hacer gala del amor que profesa a su mujer, Begoña Gómez. "No imagino mi vida sin Begoña", confiesa.

En una entrevista en exclusiva con la revista 'Lecturas', recogida por Europa Press, Sánchez relata todo lo que ha marcado su vida hasta este momento, los valores que aprendió de sus abuelos y sus padres y el orgullo con el que habla de su mujer y sus hijas.

En el avance del reportaje, que saldrá a la luz este jueves, el secretario general de los socialistas también se refiere a sus amigos, a su trabajo y a la pasión con la que ha afrontado todos los retos que el destino le ha puesto delante.

RECUERDO ESPECIAL DE SUS ABUELOS

Entre otras cuestiones, Sánchez destaca que su 'yo de niño' estaría "orgulloso" de que aún siga creyendo "en muchas cosas" de las que aprendió, entre las que cita que "nadie es más que nadie" o que "merece la pena luchar por aquello en lo que crees".

Revela que sus abuelos fueron personas "humildes y trabajadoras" que conocieron el dolor de la emigración así como de las miserias de "aquella época que hoy algunos añoran", y recuerda que cuando era pequeño les acompañaba a una escuela de adultos en Aluche, donde aprendieron a leer y escribir.

También habla de sus hijas para lamentar que hayan tenido que "renunciar" a muchos momentos con ellas por exigencias propias de los cargos que ha ostentado, primero como secretario general del PSOE y después como presidente del Gobierno. Con todo, celebra que las dos vivan en la casa familiar y que traten de momentos para disfrutar de ellas.