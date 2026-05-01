Pedro Saura e Isabel Pardo de Vera, próximos comparecientes en la Comisión de investigación sobre Adamuz del Senado

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo en el juicio de las mascarillas, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que la Comisión sobre la Red Ferroviaria que investiga en el Senado el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) citará el próximo viernes, 8 de mayo, a Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes durante la etapa del ministro José Luis Ábalos, mientras que el lunes 11 de mayo será el turno de la imputada Isabel Pardo de Vera, en el mismo cargo entre 2021 y 2023.

El PP ha recordado que Pardo de Vera está imputada dentro del 'caso Koldo', por su presunta participación en contrataciones irregulares de personal en diversas empresas públicas del Ministerio de Transportes, así como la adjudicación ilícita de obra pública.

En su opinión, se trata de dos "piezas clave", ya que fueron los "máximos responsables" de haber controlado el estado de las infraestructuras y de haber realizado las inversiones debidas. "Ambos dirigentes sanchistas estuvieron muy ocupados con la corrupción y desatendieron sus obligaciones en el Ministerio", ha apuntado.

Saura tendrá que explicar si "alguna vez advirtió al ministro del mal estado de las vías". En el caso de Pardo de Vera, la portavoz popular señala que "tendrá que responder por qué no puso la misma atención en que las vías estuvieran correctamente como la que puso en colocar a las sobrinas del ministro Ábalos".

"Ya hemos podido confirmar que el accidente se debió a la rotura del raíl y ahora queremos saber por qué no se invirtió lo que se tenía que invertir para que esos raíles no se rompieran", subraya Alicia García.

"EL DINERO SE FUE POR EL SUMIDERO DE LA CORRUPCIÓN"

En este punto, la senadora 'popular' ha destacado que mientras "los escándalos se multiplican, las sospechas crecen y las preguntas sin responder se agolpan en la Moncloa", las consecuencias "las pagan los españoles".

"El Ministerio de Transportes se ha convertido en una agencia de colocación y en un agujero negro de corrupción con mordidas por las mascarillas y por obra pública. Un dinero que se fue por el sumidero de la corrupción cuando se tenía que haber dedicado a vigilar y modernizar nuestras infraestructuras. Porque lo que no se cuida se deteriora y lo que se deteriora corre el riesgo de romperse", ha señalado.

Ahora, García ha señalado que su Grupo quiere saber ahora por qué "no se actuó"; por qué "no se atendieron a los avisos de los maquinistas"; por qué "no se revisaron las vías" como debería de hacerse; y por qué "no se invirtió como se debería de haber invertido para tener una red ferroviaria mucho más segura".

La portavoz parlamentaria también ha mencionado las declaraciones de esta semana en el juicio del conocido como 'caso de las mascarillas'. "Pedro Sánchez lo sabía, lo permitió, lo tapó y se benefició de la corrupción. Por ello, es culpable de la corrupción del sanchismo y no puede seguir así ni un minuto más", ha finalizado.