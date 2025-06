Peinado se apoya en la declaración de un excargo de Moncloa para pedir la imputación de Bolaños: "Yo no llevo ese tema"

Envía al Supremo la transcripción de la testifical de Raúl Díaz, quien fuera coordinador de personal en Moncloa en 2018

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez del denominado 'caso Begoña Gómez' se ha apoyado en la declaración como testigo de quien fuera coordinador de personal de Moncloa en 2018, Raúl Díaz, para pedir al Tribunal Supremo que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid incide en que Díaz "manifestó que él no había sido quien realizó el nombramiento" de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "siendo, por tanto, incierta la declaración que el investigado Félix Bolaños contestó bajo juramento como testigo en una declaración judicial". "Yo no llevo ese tema", dijo el excargo de Moncloa.

En la exposición razonada enviada al Supremo --a la que ha tenido acceso Europa Press--, el juez Juan Carlos Peinado recoge la transcripción de las declaraciones de Díaz como testigo del 14 y 28 de mayo.

El 14 de mayo, el excargo de Moncloa dijo que desconocía quién había nombrado a Álvarez asesora de Gómez. El instructor suspendió el interrogatorio para que el testigo averiguase quién había sido la persona que pudo acordar dicho nombramiento.

En su segunda comparecencia, la del 28 de mayo, Díaz insistió en que no sabía quién había ordenado la designación de Álvarez y explicó que no tenía por qué saberlo porque no formaba parte de sus competencias. "Yo no llevo ese tema, señoría", le dijo a Peinado.

Peinado citó a declarar a Díaz tras tomarle declaración como testigo a Bolaños en la sede de La Moncloa el 16 de abril. En la exposición razonada, el instructor sostiene que el ministro "manifestó que la persona que había realizado el nombramiento" era Raúl Díaz, en su condición de coordinador de personal de Moncloa en 2018.

El magistrado insiste en que Díaz "manifestó que él no había sido quien realizó el nombramiento, siendo por tanto, incierta la declaración que el investigado Félix Bolaños contestó bajo juramento como testigo en una declaración judicial".

Así las cosas, Peinado entiende que la declaración del ministro supone "el paradigma de un oxímoron, cuando estando bajo juramento y en una diligencia judicial su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad".

Para el instructor, ello "debe ser considerado como un testimonio falso y lo que constituye el indicio principal para que se eleve esta exposición razonada por el delito de falso testimonio en causa judicial, además de por el delito de malversación de fondos públicos".

Según expone el instructor al Supremo, Bolaños "ha podido participar directamente en el nombramiento" de Álvarez como personal eventual "y ha conocido o no ha controlado las tareas llevadas a cabo por la misma, percibiendo sus retribuciones de una partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado".

BOLAÑOS SE DESLIGÓ DEL NOMBRAMIENTO

En el marco de la exposición razonada, Peinado también recoge la transcripción de la declaración de Bolaños como testigo. Aquel día, el ministro se desligó del nombramiento de Álvarez, pero aseguró que éste se había realizado conforme fija la ley de contratación de personal eventual.

El titular de Justicia relató que no conocía "de nada" a Álvarez en el momento de su nombramiento y que no recordaba haberla visto con anterioridad. Explicó que en aquel entonces, julio de 2018, él era secretario de Presidencia y tenía despacho en Moncloa.

Bolaños aseguró que luego llegó a coincidir con Álvarez en algún acto político o evento en el que ésta acompañaba a Begoña Gómez, pero manifestó que "nunca" había visto a la asesora en el complejo de Moncloa porque estaban destinados en edificios distintos.

También explicó en su declaración como testigo que no conocía las funciones diarias de Álvarez porque no era su jefe. Insistió en que ella "no estaba incardinada en la Secretaría General de Presidencia" y que nunca fue su subordinada. Y, además, reiteró que no sabía quién del gabinete de Presidencia pudo proponer el nombramiento de Álvarez.

El día del interrogatorio, el juez interrumpió la declaración del ministro para que éste consultara el nombre del coordinador de personal de Moncloa en 2018. Bolaños identificó a Raúl Díaz, a quien el instructor luego citó a declarar como testigo.