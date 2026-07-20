Peinado pide a las partes del 'caso Begoña' ajustar sus peticiones para el juicio tras archivarse varios delitos

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Mad - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez que instruye el 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, ha emplazado a las partes para que presenten nuevos escritos con sus peticiones de cara al juicio con jurado después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había imputado a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha acordado el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la causa contra Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

De esta forma, Peinado da cuenta de que recibió el auto de la Audiencia Provincial en el que, además, el tribunal superior acordó levantar las medidas cautelares impuestas a las acusadas y mantener el juicio con jurado popular.

Y solicita a la acusación popular --liderada por Hazte Oír--, a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que presenten nuevos escritos teniendo en cuenta que la Audiencia de Madrid ha archivado dos de los cuatro delitos que achacaba en primera instancia Peinado a las acusadas.

En cuanto al tercer investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, el juez acuerda "continuar la investigación en el seno de un nuevo procedimiento".

Lo hace después de que la Audiencia de Madrid decidiera apartar del juicio con jurado a Barrabés para que se siga la investigación sobre él en lo relativo "a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos".

Cabe recordar que, en su primer escrito, Hazte Oír pidió 24 años de cárcel para Gómez y 22 años para Álvarez por cuatro presuntos delitos, mientras que pedían seis para Barrabés por dos de ellos. Por su parte, la Fiscalía y las defensas reclaman la absolución por no ver ninguno.

En el auto, los magistrados de la Audiencia de Madrid indicaron que "parece perfectamente verosímil sostener" que Gómez "logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra --de la UCM--, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto".

A lo que añadieron que además recayó en ella la condición de directora, "pese a no ser posible, irregularidad que hubo de ser solventada pasados varios meses, lo que comportó el ejercicio de sus facultades sin apenas cortapisa ni control real eficiente".

"La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias", apuntaron.