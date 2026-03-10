Peramato anuncia que recurrirá la sentencia contra García Ortiz ante el Tribunal Constitucional

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, durante el acto de entrega de los XX Premios anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, a 6 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a inhabilitación a su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz.

Peramato expresó este lunes en 'TVE' que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, le había mostrado "su intención" de interponer un recurso al TC. "Yo lo que he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal para la disposición de ese recurso", manifestó la jefa de la Fiscalía.

Cabe recordar que Sánchez Conde ejerció como fiscal en el juicio contra García Ortiz, en el que defendía la inocencia del acusado y pedía su absolución.

En este sentido, Peramato manifestó en la entrevista que el Ministerio Fiscal "siempre mantuvo una posición absolutoria" porque, según ella, entendían "que los hechos no eran constitutivos de delito". Según dijo, la Fiscalía "sigue trabajando en la misma línea", porque consideran que la posición que ha mantenido "es la correcta".

La de este lunes fue la primera entrevista que ha ofrecido Peramato tras tomar posesión en el cargo más alto de la Fiscalía, después de que García Ortiz se haya convertido en el primer fiscal general del Estado condenado en España, tras imponerle el Supremo una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

FISCAL "HASTA LA MÉDULA"

En esa misma entrevista, la fiscal general defendió que su antecesor es, sobre todo, "fiscal hasta la médula", y señaló que ambos mantienen una relación de "apoyo absoluto".

"Álvaro siempre apoyará a cualquiera que ocupe la más alta representación de la Fiscalía General del Estado porque es un compañero sobre todo muy institucional y fiscal hasta la médula, de manera que apoyaría a cualquiera", declaró.

Ante ello, Peramato indicó que, "por supuesto", ha hablado con García Ortiz durante este tiempo, y precisó que tienen una relación "buena". "Conmigo tiene una relación buena, siempre la hemos tenido y es el apoyo absoluto", remarcó.

Preguntada por si cree que ha quedado "deteriorada" o no la imagen del TS que condenó a García Ortiz, la fiscal general esgrimió que "no es la primera vez" que se enfrentan a resoluciones de dicho tribunal en el que "el voto no sea mayoritario y haya votos particulares", argumentando que "eso no pone en entredicho tampoco el ejercicio de las funciones judiciales".