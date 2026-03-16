Peramato recibe al fiscal general de Ucrania para reforzar la cooperación y el apoyo institucional

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, junto a su homólogo de Ucrania, Ruslan Kravchenko. - FISCALÍA

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) - La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se ha reunido con su homólogo ucraniano, Ruslan Kravchenko, para abordar formas de cooperación y garantizar el apoyo institucional en el contexto de la invasión rusa.

En el encuentro, del que ha dado cuenta la Fiscalía en la red social 'X', han participado junto a Peramato los fiscales jefes de la Audiencia Nacional, la Secretaría Técnica y Cooperación Internacional.

Peramato ha conversado con Kravchenko y otros miembros de la delegación ucraniana para "concretar nuevas vías de cooperación y apoyo institucional" a la Fiscalía del país.

La semana pasada, el fiscal general de Ucrania se reunió también con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que le trasladó que España va a continuar "apoyando la lucha contra los crímenes de la guerra y la impunidad".

"España mantiene su compromiso con Ucrania y la defensa del derecho internacional", y quiere "reforzar la cooperación judicial entre países", afirmó Bolaños en 'X'.

Horas antes, Bolaños aseguró que la postura del Gobierno español ante la guerra de Irán "es la misma que en Palestina y que en Ucrania y que en cualquier otro conflicto internacional que se pueda plantear". "Nosotros estamos con los derechos humanos y con el derecho internacional", expresó.